В 2021 году Sinopharm сможет произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса

Китайская национальная фармацевтическая группа (Sinopharm), одна из нескольких фармацевтических компаний Китая, занимающихся разработкой противокоронавирусных вакцин, в 2021 году сможет произвести более 1 млрд доз вакцины от COVID-19, об этом сообщил председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь (Liu Jingzhen), выступая на правительственной пресс-конференции 20 октября.

И такие цифры вполне оправданы, ведь у китайской корпорации уже есть договоренности о поставках с несколькими зарубежными партнерами, а буквально несколько дней назад, 16 октября, исследовательский центр и производственную площадку Sinopharm посетила высокопоставленная делегация из Африки.

Китайские чиновники выразили готовность «укреплять сотрудничество в области вакцинации с африканскими странами на основе полного уважения воли Африки и предоставить африканским странам вакцины в приоритетном порядке».

«Это сотрудничество свидетельствует о высоком уровне китайско-африканских отношений. Обязательство Китая сделать вакцины глобальным общественным благом и предоставить их развивающимся странам в приоритетном порядке является важным шагом, предпринятым для поддержания концепции единого здравоохранения для человечества. Как представители наших стран, мы хотим, чтобы вы знали, что Африка высоко оценивает усилия Китая во время этой пандемии», — сказал Инусса Мустафа (Inoussa Moustapha), посол Нигера в Китае.

Напомним, что в настоящее время Sinopharm проводит международные клинические испытания третьей фазы своей вакцины от COVID-19 в десяти странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Аргентину. По данным компании, в этих испытаниях принимают участие более 50 000 добровольцев.

gmpnews