Институт Гамалеи начал исследование антител против вируса Эбола

Минздрав одобрил первую фазу испытаний моноклональных антител «ГамЭзумаб» против болезни, вызванной вирусом Эбола. Разрешение выдано Институту Гамалеи. Информация об этом размещена в государственном реестре, обратил внимание «ФВ».

Минздрав выдал Институту Гамалеи разрешение на испытание первой фазы на добровольцах. Моноклональные антитела «ГамЭзумаб» будут вводить 45 участникам. Исследование будет проходить в Научно-исследовательском институте гриппа в Санкт-Петербурге, указано в реестре.

Иммунобиологический препарат «ГамЭзумаб» предназначен для экстренной профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола. Это гуманизированные моноклональные антитела в виде раствора для инфузий. В ходе испытаний будет проведена оценка безопасности препарата, изучена его фармакокинетика в трех группах добровольцев. Предположительная дата окончания исследования – 31 декабря 2021 года.

В государственный план Центра Гамалеи на 2020 год, размещенный на сайте учреждения, внесены работы по «оценке эффективности и клинические исследования моноклинальных антител для терапии Эбола». Помимо исследований будет проведена идентификация иммунологического параметра (маркера), позволяющего определить эффективность иммунизации людей против лихорадки Эбола, указано в документе.

В период 2020—2022 годов Институт Гамалеи планирует также разработку панфиловирусной вакцины для профилактики Эбола и Марбург, вакцины для профилактики лихорадки Ласса, исследования новой противотуберкулезной вакцины «ГамТБвак». В документе указано, что в планируемый период будут проведены разработки технологии для создания вектора на основе вируса желтой лихорадки.

Как писал ранее «ФВ», директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о планах по созданию универсальной противогриппозной вакцины. Для создания будет использована векторная платформа вакцины против коронавируса. По словам академика Гинцбурга, в ближайшие 2—3 года с помощью этой технологии удастся получить вакцину против гриппа с широкой антигенной специфичностью.

Неделей ранее американский регулятор одобрил первый в мире препарат для лечения Эбола, писал «ФВ». Inmazeb представляет собой коктейль из трех моноклональных антител: atoltivimab, maftivimab и odesivimab-ebgn. Препарат разработан компанией Regeneron Pharmaceuticals.

Елена Воронина

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