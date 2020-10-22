В Южной Корее после получения вакцины от гриппа погибли 9 человек

В ходе национальной программы вакцинации от гриппа в Южной Корее погибли 9 человек. В отношении инцидента проводится расследование, однако власти не останавливают вакцинацию, так как нет никаких доказательств того, что именно прививка послужила причиной смерти.

В Южной Корее девять человек погибли после получения прививки от гриппа на прошлой неделе. Инцидент стал предметом беспокойства за безопасность вакцины. Событие произошло во время реализации расширенной программы вакцинации населения, нацеленной на предотвращение одновременного заражения COVID-19 и гриппом.

21 октября было зарегистрировано пять новых случаев смерти, однако власти Южной Кореи не намерены прекращать кампанию по сезонной вакцинации, пока не будут представлены доказательства связи между летальными исходами и прививкой от гриппа. В отношении умерших лиц ведется расследование. Об этом заявил официальный пресс-секретарь Министерства здравоохранения Южной Кореи Ким Чжун Гон, добавив, что отчеты о вскрытии погибших до сих пор не получены.

Кроме того, по словам Кима, предварительное расследование показало, что у пяти погибших были обнаружены хронические заболевания, которые могли послужить первопричиной их смерти.

Чиновники здравоохранения также сообщили, что в используемой вакцине от гриппа не было обнаружено никаких токсичных веществ. Поставщиками вакцин для Южной Кореи в этом году выступили компании LG Chem и Boryung Biopharma, которые не дали комментариев по этому поводу.

По информации, полученной от корейских чиновников, 8,36 млн человек успели получить бесплатную прививку против гриппа до остановки вакцинации в конце сентября. Кампания возобновилась в стране 13 октября.

Согласно данным руководителя Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), у 430 человек, получивших вакцину, были зарегистрированы побочные эффекты, среди которых высокая температура, диарея и аллергические реакции. Количество подобных случаев почти в четыре раза больше, чем во время программы вакцинации 2018-го и 2019 годов.

Начиная с 2009 года погибло 25 человек, получивших прививку от гриппа. Тем не менее причинно-следственная связь между их смертью и вакцинацией не установлена.

В России также проводится бесплатная вакцинация от гриппа, которая стартовала еще 1 сентября. Недавно в Национальный календарь профилактических прививок было внесено изменение, предусматривающее расширение контингента лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа.

Также в нашу страну поступила противогриппозная вакцина французской компании Sanofi. Отгрузки препарата начнутся в середине октября.

Владимир Заболотских

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