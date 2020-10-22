В Бразилии признали безопасной китайскую вакцину Sinovac

Экспериментальная вакцина против коронавируса, разработанная китайской Sinovac Biotech, оказалась безопасной. Об этом свидетельствуют результаты поздней стадии клинических испытаний, прошедшие в Бразилии.

Институт Бутантан в Сан-Паулу, один из ведущих биомедицинских исследовательских центров страны, заявил, что двухдозовая вакцина CoronaVac доказала свою безопасность в ходе исследований, сообщает Reuters. Испытания 3-й фазы китайской вакцины прошли в Бразилии, в них приняли участие 9 тыс. добровольцев. Это первые результаты глобальных испытаний Sinovac 3-й фазы, также они проводятся в Турции и Индонезии.

Директор Butantan Димас Ковас заявил, что данные об эффективности вакцины не будут опубликованы до тех пор, пока не завершатся испытания на всех 13 тыс. добровольцев.

По его словам, испытания показали только предварительный результат, и исследователи продолжат наблюдение за участниками в ходе дальнейших тестов. Он также отметил, что серьезных побочных реакций на вакцину не обнаружилось: 20% добровольцев сообщили о легкой боли после инъекции, 15% сообщили о головных болях после первой дозы и 10% – после второй. Кроме того, менее 5% испытуемых сообщили о тошноте или усталости, и еще меньшее число – о мышечных болях.

«Первые результаты клинического исследования, проведенного в Бразилии, доказывают, что среди всех протестированных в стране вакцин CoronaVac – самая безопасная, с наилучшими и самыми многообещающими характеристиками», – также рассказал журналистам губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа.

В свою очередь министр здравоохранения штата Сан-Паулу Жан Горинштейн заявил, что вакцина оказалась способна вырабатывать защитные антитела. Штат надеется получить одобрение регулирующих органов для использования CoronaVac к концу года, чтобы начать вакцинацию населения в начале 2021 года. Сан-Паулу уже подписал сделку с Sinovac на покупку 60 млн доз вакцины к концу февраля.

Sinovaс провел испытания в Бразилии, поскольку страна была одним из мировых очагов распространения коронавируса. С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания COVID-19, это третья в мире страна, в наибольшей степени пострадавшая от вируса после США и Индии.

CoronaVac – инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицироваться в клетках человека, используется для активизации иммунного ответа.

Ранее Sinovac назвала цену, по которой будет продавать свою новую вакцину против коронавируса.

Николай Соколов

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