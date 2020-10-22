Аптеки не смогут избежать плановых проверок в 2021 году

Закончено общественное обсуждение проекта так называемого закона-спутника, разработанного Минэкономразвития к ФЗ № 248 «О госконтроле». Ведомство планирует актуализировать порядка 90 отраслевых нормативных актов, включая законы, которыми регулируется деятельность аптек.

В России с 1 июля 2021 года вступит в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Сейчас Минэкономразвития работает над актуализацией порядка 90 отраслевых нормативных актов, чтобы привести их в соответствие с положениями Закона «О госконтроле».

Для аптечных организаций наиболее важными являются ст.78, 83 и 111 проекта закона-спутника, которыми вносятся изменения в ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Кроме того, поправки касаются вопросов организации и проведения в 2021 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как рассказала «ФВ» юрист СРО «Ассоциация независимых аптек» Светлана Воскобойник, в своем проекте Минэконом­развития предлагает не проводить плановые проверки субъектов малого и среднего бизнеса с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно (ст.111). Но аптекам расслабляться не стоит. Здесь есть ряд исключений.

Плановые проверки продолжат проводить в 2021 году:

в отношении видов контроля, по которым установлены категории риска, а в отношении объектов установлены классы опасности;

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения;

по лицензируемым видам деятельности;

в отношении юрлиц и ИП, привлеченных к административной ответственности в течение последних трех лет.

Поэтому предложения Минэкономразвития об отмене плановых проверок на 2021 год на аптечные организации не распространятся.

Подробно о том, какие еще поправки предлагает внести ведомство в «аптечное законодательство» и что изменится при этом в работе аптек, читайте в материале «Как изменится контроль за аптеками в 2021 году».

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik