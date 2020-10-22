Аптеки не смогут избежать плановых проверок в 2021 году

Закончено общественное обсуждение проекта так называемого закона-спутника, разработанного Минэкономразвития к ФЗ № 248 «О госконтроле». Ведомство планирует актуализировать порядка 90 отраслевых нормативных актов, включая законы, которыми регулируется деятельность аптек.
В России с 1 июля 2021 года вступит в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Сейчас Минэкономразвития работает над актуализацией порядка 90 отраслевых нормативных актов, чтобы привести их в соответствие с положениями Закона «О госконтроле».
Для аптечных организаций наиболее важными являются ст.78, 83 и 111 проекта закона-спутника, которыми вносятся изменения в ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Кроме того, поправки касаются вопросов организации и проведения в 2021 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как рассказала «ФВ» юрист СРО «Ассоциация независимых аптек» Светлана Воскобойник, в своем проекте Минэкономразвития предлагает не проводить плановые проверки субъектов малого и среднего бизнеса с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно (ст.111). Но аптекам расслабляться не стоит. Здесь есть ряд исключений.
Плановые проверки продолжат проводить в 2021 году:
- в отношении видов контроля, по которым установлены категории риска, а в отношении объектов установлены классы опасности;
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения;
- по лицензируемым видам деятельности;
- в отношении юрлиц и ИП, привлеченных к административной ответственности в течение последних трех лет.
Поэтому предложения Минэкономразвития об отмене плановых проверок на 2021 год на аптечные организации не распространятся.
Подробно о том, какие еще поправки предлагает внести ведомство в «аптечное законодательство» и что изменится при этом в работе аптек, читайте в материале «Как изменится контроль за аптеками в 2021 году».
Фото: Игорь Чунусов
Оксана Баранова
pharmvestnik