Губернатор Подмосковья разрешил врачам выписывать электронные рецепты

В Московской области наряду с бумажными рецептами разрешили применять электронные. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

На территории Московской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, можно использовать рецепты, сформированные в форме электронного документа.

Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва от 19 октября размещено на портале mosreg.ru.

Областному Минздраву поручено организовать работу по выписке электронных рецептов с использованием государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области».

Как указано в документе, он вступает в силу на следующий день после официального опубликования, которое состоялось на сайте регионального правительства 20 октября.

Приказом Минздрава России № 683н от 07.07.2020 вносены изменения в Правила отпуска лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических, аптеками и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармдеятельность. Приказ устанавливает особенности отпуска лекарств по рецептам в форме электронного документа. Аптеки могут отпускать препараты по электронным рецептам в том случае, если в регионе, в котором они расположены, было принято соответствующее решение. При этом аптеки должны быть подключены к государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Елена Сидорова

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