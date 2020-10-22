Поставщик убедил суд в бессмысленности картелей на рынке поставок лекарств из Перечня ЖНВЛП

В аукционах на поставку препаратов из списка ЖНВЛП поставщики ограничены в вопросах ценообразования, и обвинять их в заключении картельного соглашения из-за минимального снижения НМЦК необоснованно. Такие выводы содержатся в судебных актах, вынесенных в пользу пермской компании «ФАРМА СОФТ» в ее споре с УФАС.

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Пермского УФАС на решения судов первой и апелляционной инстанций. Антимонопольному органу не удалось убедить судебные органы в том, что ООО «ФАРМА СОФТ» победило в торгах пермского Минздрава благодаря заключению картельного соглашения. Соответствующее определение (резолютивная часть) опубликовано 21 октября в системе «Мой арбитр».

«ФАРМА СОФТ», так же как и другие участники рынка, ограничена госрегулированием цен на препараты из Перечня ЖНВЛП при определении минимальной цены, по которой они могут реализовать их заказчику, говорится в решении Арбитражного суда Пермского края, оставленном вышестоящими инстанциями без изменений.

«Доводы антимонопольного органа об обратном основаны на неверном толковании норм закона об обращении лекарственных средств и без учета положений закона о контрактной системе», – сказано в судебном акте.

Из представленных в материалах дела расчетов рентабельности исполнения контрактов, заключенных с Минздравом Пермского края по результатам нескольких аукционов, чистая прибыль компании составила 670 тыс. руб., а рентабельность исполнения контрактов – в среднем 1,82%.

«Если расходы поставщика будут выше запланированных даже на 0,75%, предприятие получит убытки по исследуемым контрактам, что приведет к снижению эффективности деятельности компании в целом, – указано в решении суда. – Пермским УФАС не приведено собственных расчетов, не представлено доказательств реальной возможности и экономической обоснованности снижения НМЦК в большем размере и заключения контрактов по спорным аукционам на более выгодных для заказчика условиях».

Суд также указал на то, что антимонопольный орган не опроверг доводы заявителя о бессмысленности заключения каких-либо антиконкурентных соглашений на спорных аукционах. Законом о контрактной системе установлено, что даже если участником аукциона будет один участник, то заказчик обязан будет заключить договор с ним. Поэтому никаких причин и мотивов для заключения антиконкурентных соглашений, имитации какой-либо борьбы на аукционе, в том числе в целях повышения, снижения, поддержания цены, нет.

Екатерина Погонцева

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