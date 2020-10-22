АОКИ и Коалиция по готовности к лечению пожаловались в ФАС на рекламу препарата от COVID-19

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям и Коалиция по готовности к лечению пожаловались в ФАС на рекламу препарата для профилактики и лечения COVID-19, который продается в интернете. На сайте говорится, что лекарство прошло клинические исследования и «находится в процессе ускоренной регистрации», однако соответствующие информационные системы эту информацию не подтверждают.

ФАС России просят проверить рекламу, которую распространяет интернет-сайт препарата для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции «Триавир», на предмет соответствия законодательству. В ней содержатся сведения, которые противоречат данным федеральных информационных систем и могут вводить потребителей в заблуждение, сказано в обращении от 21 октября, которое АОКИ и Коалиция по готовности к лечению направили в антимонопольный орган (имеется в распоряжении «ФВ»).

Если верить интернет-сайту, в составе «Триавира» действующее вещество лопинавир. Как указывают авторы письма, оно используется в зарегистрированных препаратах только в комбинации с ритонавиром, она, в свою очередь, применяется при лечении ВИЧ-инфекции. Такие препараты являются рецептурными и имеют обширный перечень противопоказаний и побочных действий, сказано в обращении. Однако «фармацевтическая композиция для ингаляционного применения», продаваемая в сети, отпускается без рецепта, обращает внимание исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова.

Инструкция к лекарству, опубликованная на сайте, явно не проходила процесс утверждения в установленном порядке, а значит, она не может использоваться, убеждена эксперт.

В Реестре разрешений на проведение клинических исследований нет подтверждения и тому, что препарат проходил таковые.

Авторы обращения просят ФАС проверить интернет-ресурс на предмет соответствия требованиям закона о рекламе, а если в процессе проверки будут обнаружены признаки иных нарушений/преступлений, «рассмотреть возможность направить соответствующую информацию в иные органы госвласти по принадлежности».

Екатерина Погонцева

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