«СоюзФарма» предложила законодательно закрепить ответственность ЦРПТ за систему маркировки

21 октября Ассоциация «СоюзФарма» направила письмо Президенту России Владимиру Путину, в котором подробно описала проблемы аптечного рынка, возникающие при работе с системой МДЛП. Копия письма, подписанного исполнительным директором ААУ «СоюзФарма», членом правления президиума «Опоры России» Марией Литвиновой, имеется в распоряжении «Фармвестника».

В письме, отправленном на имя Президента России, «СоюзФарма» заявляет о проблемах с доступностью лекарственных средств, вызванных несовершенством системы МДЛП.

О каких проблемах МДЛП рассказали президенту

В частности, в обращении указано, что ассоциация получает информацию из разных регионов о нехватке в аптеках антибиотиков, противовирусных лекарственных средств и других препаратов (азитромицин, цефотаксим, цефтриаксон, левофлоксацин, дипиридамол, арбидол и др.).

«Это является не только следствием нового повышенного спроса населения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, а вызвано непроработанностью многих процессов в системе мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП)», – утверждает автор письма Мария Литвинова.

В приложении к письму (копия имеется в распоряжении «ФВ») ассоциация подробно описывает проблемы организации работы в системе МДЛП.

Среди них:

— увеличение времени ожидания подтверждения сведений от МДЛП от нескольких часов до суток, недели;

— многочисленные претензии к работе техподдержки оператора МДЛП «Честный знак»;

— возросшая нагрузка на аптеки при применении схемы обратного акцептирования;

— отсутствие возможности по SGTIN проследить путь движения лекарственного препарата;

— ненадлежащее качество регистраторов выбытия в рамках реализации программ льготного лекарственного обеспечения.

Что предлагает «СоюзФарма»

По мнению руководителя ассоциации, перечисленные в приложении проблемы отрицательно сказываются на работоспособности всей системы и приводят зачастую не к реальному, а искусственному дефициту лекарственных средств.

«Аптечные организации, как последнее звено товаропроводящей цепи, стали заложниками несовершенства системы МДЛП», – сказано в письме.

В своем обращении «СоюзФарма» просит:

— обсудить 3-месячное функционирование системы МДЛП, опираясь не на количественные показатели промаркированных лекарственных средств и возросшую численность участников маркировки, а на анализ причин сбоя системы и оперативное принятие мер по их устранению;

— до восстановления полной работоспособности системы МДЛП не применять к аптечным организациям административные штрафы за нарушение порядка и сроков предоставления сведений, а также предоставление неполных и (или) недостоверных сведений в систему мониторинга;

— прописать в нормативных документах ответственность ЦРПТ за работу системы МДЛП;

— принять решение о сохранении для аптек режима ЕНВД до конца 2020 года, чтобы они могли принимать маркированные лекарственные препараты.

Комментарий ЦРПТ

«Фармвестник» отправил запрос на комментарий оператору системы маркировки. В пресс-службе ЦРПТ сообщили, что ответственность оператора закреплена соглашением о государственно-частном партнерстве, заключенном в 2019 году. Основные условия заключения данного соглашения содержатся в распоряжении правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. N 899-р.

«Оператор всегда действует в соответствии с законодательством и готов к исполнению любых требований, которые будут прописаны в нормативно-правовых актах. Ответственность участника гражданско-правовых отношений регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом ответственность перед производителями лекарственных препаратов дополнительно предусмотрена в договорах, заключаемых оператором и указанными производителями», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Кроме того, оператор сам предложил участникам рынка обсудить и разработать Соглашение об уровне обслуживания (SLA). Вне зависимости от этого усилен ситуационный центр, ЦОД переводится на сеть нового поколения, численность сотрудников техподдержки увеличена в полтора раза.

«В МДЛП происходят изменения, направленные на ускорение работы, повышение стабильности системы и упрощение работы участников оборота. Сейчас более 97% поступающих в систему документов обрабатываются менее чем за 10 минут», — сказали в компании.

Большинство обращений в службу поддержки на сегодняшний день связаны с необходимостью консультаций о правилах работы с маркированными препаратами.

Оксана Баранова

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