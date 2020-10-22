Еаптека планирует выйти в 125 городов в течение двух лет

Интернет-ресурс Еаптека заявил о планах выйти в 125 городов в течение двух лет. Уже до конца этого года количество новых регионов компании достигнет 20.

Еаптека планирует освоить 125 городов за ближайшие два года. Выход в новые регионы будет осуществляться за счет партнерских сетей – до конца года их количество достигнет 1500, рассказали в пресс-службе Еаптеки.

В октябре Еаптека начнет работать в Орловской области, Ярославле и Уфе. До конца года компания планирует начать работу в 20 новых регионах, следует из пресс-релиза.

В 2021 году интернет-ресурс планирует выйти еще в 125 городов (200 точек). Предполагаемое количество новых точек в 2021 и 2022 годах достигнет 307, а влияние Еаптеки распространится на 185 городов России.

Интернет-ресурс планирует достичь этих показателей через новые партнерства. В этом году в планах компании увеличить количество партнерских аптек до 1500, в следующем – до 3000.

Ранее «ФВ» писал о том, что по итогам первых двух кварталов 2020 года Еаптека занимает вторую строчку среди компаний с самым высоким объемом онлайн-продаж или бронирования продукции аптечного ассортимента. По данным RNC Pharma, за указанный период оборот Еаптеки приблизился к 3,37 млрд рублей.

Руслан Мавлиханов

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