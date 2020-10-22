Фармкомпании считают прямые эфиры с пациентами и врачами перспективным форматом продвижения

Эпидемия коронавируса, запрет на оказание плановой медицинской помощи заставили фармпроизводителей пересмотреть формат коммуникации с конечным потребителем. Среди новых трендов – совместные с врачами прямые эфиры. Их основной плюс в том, что они одновременно работают на имидж и бренд и способствуют росту продаж.

Приостановление оказания плановой медицинской помощи из-за эпидемиологической обстановки оставило многих пациентов один на один со своими проблемами. Однако это длилось недолго. Довольно быстро фармацевтические компании нашли способ заполнить информационный вакуум, предложив пациентам новый формат общения – прямые эфиры в соцсетях и на онлайн-платформах пабликов. Об этом «ФВ» рассказали эксперты рынка.

«Эфиры – это не только работа на имидж и бренд, – рассказывает директор агентства мультимедийных коммуникаций «АСВ МЕДИА» Марина Яровикова. – Они могут влиять на продажи, так как производитель оперативно реагирует на актуальные запросы аудитории, может поработать с мифами и мнениями».

К тому же доверие зрителя к теме/бренду в этом случае выше, так как человек видит эксперта «живьем», а не читает анонимные комментарии и отзывы на форумах, констатирует спикер.

С некоторыми ограничениями прямые эфиры могут легально использоваться не только OTC-, но и Rx-брендами.

В рамках онлайн-марафона «Идеальная компенсация» компании «Герофарм» группа пациентов под контролем опытного врача в течение 10 дней на практике осваивала основные навыки управления сахарным диабетом. Увидев, насколько востребованы аудиторией такие трансляции, компания приняла решение развивать социальные активности в этом направлении и летом провела две смены детского лагеря в формате онлайн.

Екатерина Погонцева

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