‎Минздрав разработал механизм повышения цен на дешевые лекарства

Разработаны правила повышения стоимости лекарств из низкого ценового сегмента. Поднять цену будет возможно, если низкая стоимость стала причиной дефицита лекарства на рынке.

Минздрав разработал проект постановления правительства, которым будут утверждены Особенности регулирования цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Проект размещен на портале regulation.gov.ru.

Документ предусматривает, что мониторинг дефектуры востребованных лекарств из Перечня ЖНВЛП, в том числе нижнего ценового сегмента, будет проводить Росздравнадзор. Наличие дефицита можно будет определить по специальной формуле, с помощью которой рассчитывается индекс отклонения поступления лекарства в гражданский оборот.

Если Росздравнадзор обнаружит признаки дефицита, то далее ведомство запрашивает информацию о лекарстве у производителя или держателя регистрационного удостоверения, Минздрава, Минпромторга, Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (о наличии лекарства в клинических рекомендациях). На основании полученных данных составляется заключение и отправляется в Минздрав.

Министерство направляет в личный кабинет производителя предложение о государственной перерегистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат.

Экономический анализ представленных производителем документов и сведений проведет ФАС России, при положительном решении Минздрав издаст приказ о государственной перерегистрации цены. Срок действия приказа – один год с даты его издания.

Проект также вносит поправки в Методику расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, утвержденную постановлением правительства № 979 от 15.09.2015, и в постановление правительства № 865 от 29 октября 2010 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Елена Калиновская

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