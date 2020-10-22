«Генериум» зарегистрировал генно-инженерный препарат для лечения бронхиальной астмы

Компания «Генериум» получила регистрационное удостоверение на препарат Генолар – биосимиляр рекомбинантного моноклонального антитела против иммуноглобулина Е (IgE) (МНН омализумаб), предназначенный для лечения бронхиальной астмы средней и тяжелой степени. Это следует из Госреестра лекарственных средств (ГРЛС). Омализумаб на российском рынке под ТН Ксолар продвигает швейцарская Novartis. МНН входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Компания «Генериум» получила регистрационное удостоверение на препарат Генолар – биосимиляр рекомбинантного моноклонального антитела против иммуноглобулина Е (IgE) (МНН омализумаб), предназначенный для лечения бронхиальной астмы средней и тяжелой степени. Это следует из Госреестра лекарственных средств (ГРЛС). Омализумаб на российском рынке под ТН Ксолар продвигает швейцарская Novartis. МНН входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств.

В компании считают, что «разработка позволит обеспечить суверенитет страны в вопросе производства современного препарата, экономию средств государственного бюджета и гарантию защищенности прав российских пациентов на доступ к самым современным средствам терапии».

Планируемую цену в «Генериуме» пока назвать затруднились. Согласно Госреестру предельных отпускных цен, омализумаб с ТН Ксолар от Novartis оценивается в 8,4 тысячи рублей и 16,8 тысячи рублей за ампулы 75 мг/мл и 150 мг/мл соответственно.

Бронхиальная астма – хроническое заболевание дыхательных путей, которое диагностировано, по данным ВОЗ, примерно у 339 млн человек по всему миру. В России, по разным оценкам, заболеваемость астмой составляет 5-6 млн случаев.

В октябре 2020 года Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) объявил о закупке препаратов для льготных категорий граждан на 2021 год на общую сумму 20 млрд рублей, в том числе для лечения бронхиальной астмы.

В декабре 2018 года «Генериум» получил 500 млн рублей от Фонда развития промышленности, которые компания направила на организацию производства омализумаба, а также двух орфанных препаратов на основе имиглюцеразы и дорназы альфа. Суммарно в этот проект инвестировано 2,45 млрд рублей.