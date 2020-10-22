В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина пообещали скорый запуск производства винкристина

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина рассказали Vademecum, что активная фармсубстанция для производства онкогематологического препарата винкристина поступила 16 октября, а начать выпуск планируется 23 октября. Ранее на дефицит лекарства пожаловались сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера. В петиции, собравшей к 21 октября почти 2,5 тысячи подписей, говорилось, что производство в филиале «Наукопрофи» НМИЦ остановилось, а единственный вариант для родителей пациентов – закупать препарат самостоятельно за границей. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина рассказали Vademecum, что активная фармсубстанция для производства онкогематологического препарата винкристина поступила 16 октября, а начать выпуск планируется 23 октября. Ранее на дефицит лекарства пожаловались сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера. В петиции, собравшей к 21 октября почти 2,5 тысячи подписей, говорилось, что производство в филиале «Наукопрофи» НМИЦ остановилось, а единственный вариант для родителей пациентов – закупать препарат самостоятельно за границей.

В НМИЦ уточнили, что «Наукопрофи» еще в июле нынешнего года выпустил весь плановый объем препарата Винкристин Ронц. «Активное фармацевтическое вещество, необходимое для изготовления препарата Винкристин, производится под заказ в течение двух-трех месяцев. Активная фармацевтическая субстанция поступила только 16 октября. Производство готового противоопухолевого препарата Винкристина начнется 23 октября, после проведения всех необходимых проверок входного сырья», – сообщили в центре.

Филиал «Наукопрофи» перешел на работу без выходных, чтобы закрыть потребность в данном лекарстве по всей стране до второго квартала 2021 года, рассказали в НМИЦ.

Взять на себя эти обязательства ему пришлось в связи с образовавшимся дефицитом лекарства. Еще в 2019 году израильская Teva отозвала с российского рынка несколько своих дженериков, в том числе «Винкристин-Тева», из-за действия правила «Третий лишний». Также он был в портфеле «Верофарма», который готов возобновить поставки не ранее следующего года.

В августе Правительство РФ утвердило постановление, предполагающее до конца 2021 года исключение винкристина из-под действия правила «Третий лишний», однако ситуацию это не улучшило. В конце сентября в НМИЦ сообщили, что уже произведено 48 тысяч упаковок и до конца года планируется добавить к ним 105 тысяч. По оценкам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, примерная годовая потребность в препарате составляет 160–200 тысяч флаконов.

Кроме того, детские онкогематологи жаловались на качество ряда отечественных дженериков, в том числе винкристина.

В петиции, адресованной Минздраву РФ, Совету Федерации и Госдуме, говорится, что родителям пациентов приходится тратить на закупку препарата по 5 тысяч за ампулу. В Единой информационной системе в сфере госзакупок цены варьируются от 77 рублей до 250 рублей.

Фото: naukoprofy.ru

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