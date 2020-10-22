Песков исключил возможность поставки некачественных аппаратов ИВЛ в США

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исключают возможность поставки некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США в апреле 2020 года. Ранее издание Buzzfeed News сообщало, что Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые были поставлены в страну весной, но ни разу не использовались.

На вопрос, могла ли Россия поставить не пригодные для использования аппараты, Песков ответил отрицательно. «Эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях России в самых разных городах. Рассуждения, что они были не под то напряжение, тоже условные, потому что существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения и так далее, с этим нет никаких проблем», – резюмировал пресс-секретарь.

По его словам, помощь, направленная США в апреле, была осуществлена в критический для страны момент, связанный с распространением коронавирусной инфекции.

«Тогда был такой момент, а что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», – уточнил Дмитрий Песков, добавив, что весной многие страны обменивались помощью для того, чтобы сдержать инфекцию, даже несмотря на «редкие уродливые попытки политизировать это».

Об утилизации аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных Уральским приборостроительным заводом (входит в ГК «Ростех»), стало известно после публикации материала в издании Buzzfeed News. При этом точная дата утилизации неизвестна. Представитель FEMA заявил, что аппараты никогда не использовались из-за различий в стандартах напряжения в электросети России и США. Для использования российских ИВЛ требовались адаптеры, которых на тот момент в больницах США не было. Кроме того, некоторые структуры ГК «Ростех» находятся в США под санкциями.

Через несколько недель после поставки произошли два пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, тогда подозрение в возникновении пожаров пало на производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». После произошедшего власти США поместили аппараты на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Источник: ТАСС