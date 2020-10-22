АРФП обратилась к Правительству РФ из-за проблем в системе маркировки лекарств

Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) обратилась к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с нарастающими проблемами в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и высокой вероятностью возникновения дефицита лекарственных средств в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях.

«Многочисленные обсуждения складывающейся ситуации на различных площадках с представителями ФОИВов и Оператора ЦРПТ, а также обращения в ответственные, за реализацию данного проекта, ведомства, не привели к разрешению усугубляющейся ситуации. Под угрозой срыва находится исполнение государственных контрактов по поставкам лекарственных препаратов в ЛПУ и по федеральным программам», — говорится в официальном обращении на имя председателя Правительства РФ.

АРФП просит провести расширенное оперативное совещание с участием заинтересованных ФОИВов, ЦРПТ и представителей фармацевтической отрасли для принятия мер по исправлению сложившейся ситуации и предотвращению дефектуры лекарств.

Обращение, поступившее в редакцию «Новости GMP», подписано генеральным директор АРФП Виктором Дмитриевым.

gmpnews