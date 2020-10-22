Количество возбужденных дел на фармрынке по картелям в 2020 году увеличилось на 8%

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев выступая в рамках Евразийского виртуального фармацевтического саммита рассказал о том, как пандемия повлияла на состояние конкуренции на фармацевтическом рынке и привел данные о количестве нарушений.

В частности, в сравнении с первым полугодием 2019 года количество возбужденных дел на фармацевтических рынках по картелям и иным антиконкурентным соглашениям в 2020 году увеличилось на 8%. По данным ФАС России, чаще всего недобросовестные участники рынка пытались заработать на дезинфекторах и средствах индивидуальной защиты.

«В период пандемии мы стали чаще использовать меры предупредительного характера. Для тех, кто к нашим предупреждениям не прислушивался – назначали оборотные штрафы. Участников добросовестного бизнеса, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, напротив, старались поддержать в сложившихся обстоятельствах. Действующие нормы КоАП позволяют нам с учетом материального положения лица и иных обстоятельств рассрочить уплату штрафа, что мы и делали весной этого года с учетом изменения экономической ситуации на фоне пандемии», — сказал Андрей Тенишев.

Он напомнил, что на сегодняшний день максимальный срок рассрочки исполнения постановлений о наложении штрафов согласно действующей редакции КоАП РФ составляет 3 месяца.

Вопрос «могут ли какие-либо действия компаний во время пандемии быть признаны условно «отягчающим» обстоятельством», Андрей Тенишев прокомментировал следующим образом:

«К тем, кто решил воспользоваться ситуацией и незаконно нажиться, я бы применял самые жесткие санкции и приравнивал такие действия к мародерству. Но, к сожалению, в действующем законодательстве нет такого отягчающего обстоятельства как совершение правонарушения в период сложной экономической ситуации. Возможно, нам стоит об этом задуматься».

Андрей Тенишев также затронул тему оценки доказательств и установления требований к их конкретной форме или носителям. Он сообщил, что ФАС России пришла к выводу об отсутствии необходимости вводить некие «стандарты доказывания» по делам о картелях. Все действующее процессуальное законодательство предусматривает оценку доказательств судом по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суды должны оценивать относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

«Это общее правило для российской системы права – решение должно приниматься на основании свободной оценки доказательств и внутреннего убеждения суда или правоприменителя. Если кому-то хочется внедрить некие стандарты доказывания, в том числе и по делам о картелях, то ему придется поменять правовую систему в Российской Федерации», — заключил представитель ФАС.

«Внедрение «стандартов доказывания» в судах, возможно, даст некий краткосрочный положительный эффект, но в долгосрочной перспективе приведет к деградации нашей судебной системы», — добавил он.

В своем выступлении начальник Управления по борьбе с картелями коснулся вопроса эффективности комплаенса в компаниях фармацевтической отрасли. Он напомнил, что главный эффект любой комплаенс-системы – не смягчение наказания, а создание в компании обстановки нетерпимости к нарушениям закона и снижение рисков правонарушений.

«Что касается востребованных и эффективных мер, то, повторюсь, лучший способ для компаний не понести издержек — не заключать антиконкурентных соглашений», — подытожил Андрей Тенишев.

gmpnews