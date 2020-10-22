Объем производства вакцины «Спутник V» может к декабрю составить 5-6 млн доз в месяц

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Приблизительная оценка на декабрь по количеству выпускаемого препарата [«Спутник V»] составит, я надеюсь, 5-6 млн доз в месяц, что позволит в течение 10-12 месяцев проиммунизировать 70% населения нашей страны. А это тот порог, который, согласно учебнику по эпидемиологии, необходим для того, чтобы инфекцию, которая передается аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой», — сказал он на заседании Совета Федерации.

Также Александр Гинцбург подчеркнул, что российским специалистам нужно сделать упор и включить все мощности для работы над лекарственными препаратами для лечения коронавируса на основе антител.

«Существует технология, довольно-таки стандартная, которая позволяет довольно <…> быстро получать такие антитела, наша страна прекрасно владеет этими технологиями <…>. Это проверено на препарате, который был создан против Эболы, и могу вас заверить, что этот препарат до сих пор не зарегистрирован, но он существует и показывает достаточную эффективность, — сказал Гинцбург на заседании Совета Федерации. — Именно таким образом созданное антитело, как мы знаем из журнальных и газетных статей, было использовано для лечения Трампа, и в течение 4-5 дней человек вышел на работу. Поэтому срочно надо включать все мощности для того, чтобы, как и с вакцинным препаратом, мы прекрасно справились, <…> страна должна располагать и таким лечебным препаратом».

gmpnews