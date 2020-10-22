«Вектор-Биальгам» направил заявки на производство вакцины против коронавируса Объем производства вакцины «Спутник V» может к декабрю составить 5-6 млн доз в месяц » Минздрав РФ исключил из реестра противоэпилептический препарат «Реплика» Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра противоэпилептического лекарственного средства «Реплика». Решение принято на основании подачи заявления владельцем регистрационного удостоверения. Реплика (прегабалин) — капсулы, 75 мг, 150 мг, 300 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003601 от 04.05.2016 г. выдано ООО «АРС» (Россия), производится препарат на площадках «РОЗЛЕКС ФАРМ» в России и Скан Биотек Лтд в Индии. Лекарственный препарат представляет собой противосудорожное средство с анальгезирующим и анксиолитическим действием. Прегабалин является аналогом GABA, уменьшает клинические проявления генерализованного тревожного расстройства. На данный момент, государственный реестр лекарственных средств располагает десятью записями с МНН прегабалин (включая и указанный препарат), в основном это лекарства российского производства. Однако, стоит отметить, что только одна отечественная фармкомпания использует в своём производстве российскую фармацевтическую субстанцию, выпускаемую ООО «Натива» в Московской области, все остальные наши предприятия закупают активную фармсубстанцию за рубежом. gmpnews