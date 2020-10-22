«Вектор-Биальгам» направил заявки на производство вакцины против коронавируса

Новосибирская фармкомпания «Вектор-Биальгам» может стать одной из площадок, на которой будет производиться вакцина от коронавируса, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», об этом сообщил мэр наукограда Кольцово Новосибирской области, где расположены производственные мощности компании, Николай Красников.

«Речь идет о крупных объемах производства, и что касается вакцины «Вектора», прорабатываются варианты разных производителей. В том числе реален вариант, что определенный объем будет производится в Кольцово на базе компании «Вектор-Биальгам», который имеет успешный опыт производства вакцины от гепатита А. По-видимому, компания может стать одной из первых, кто подхватит это производство», — сказал Красников.

В свою очередь генеральный директор «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин пояснил, что инфраструктура компании позволяет производить вакцину, и она уже направила соответствующие заявки в Минздрав РФ и Минпромторг РФ.

Напомним, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Центром «Вектор», в середине октября получила регистрационное удостоверение и стала второй зарегистрированной российской вакциной против коронавируса (первая — «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи). Вторая отечественная вакцина создана на одной из перспективных синтетических платформ и является пептидной — состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

gmpnews