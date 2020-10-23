Еаптека войдет в экосистему Сбера

19 октября на правлении Сбера состоялось обсуждение сделки по приобретению банком доли в интернет-аптеке «Еаптека». Если сделка будет одобрена антимонопольной службой, то на базе «Еаптеки» банк планирует создать крупнейший на рынке оператор дистанционной торговли. Это подтверждает серьезность намерения Сбера закрепиться на фармацевтическом рынке, считает эксперт.

В понедельник, 19 октября, было принято решение, что интернет-ресурс «Еаптека» войдет в экосистему Сбера. Сделка еще не подписана, но о намерениях Сбера приобрести интернет-аптеку «ФВ» сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров. Таким образом, Сбер получит выход на аптечный рынок, указал один из них. Предполагается, что на базе «Еаптеки» будет создан крупнейший на рынке оператор дистанционной торговли.

Распределение долей

Как рассказал «ФВ» источник, знакомый с ходом переговоров, теперь доли в «Еаптеке» будут распределяться следующим образом: 45% перейдет к основателю «Р-Фарм» Алексею Репику, который выкупил часть «Еаптеки» еще в 2019 году (официально это нигде не анонсировалось), еще 45% будут принадлежать Сберу, а оставшиеся 10% останутся под контролем семьи Буздалиных. Последним принадлежит еще один ресурс — интернет-аптека Piluli.ru, но источники «ФВ» затруднились уточнить судьбу этого проекта.

Согласно данным СПАРК, генеральным директором ООО «Еаптека» является Антон Буздалин, владельцем — AMSELE LIMITED. AMSELE LIMITED собственник и юрлица Piluli.ru — ООО «ПарусИнвест». Еще 0,01% «Пилюль» принадлежат «Еаптеке».

В 2019 году долю «Еаптеки» выкупил основатель «Р-Фарм» Алексей Репик. Тогда же фармритейл прогнозировал глобальные перемены на рынке из-за серьезного намерения Репика развивать e-commerce. Официально Алексей Репик эту покупку так и не подтвердил.

Сложная процедура

«Мы никуда не перешли», — ранее заявлял Буздалин в разговоре с «ФВ». Летом пресс-служба Сбера отказалась комментировать планы на покупку интернет-ресурса. «ФВ» вновь отправил запросы Буздалину и Сберу, дозвониться до Репика не удалось.

По информации собеседника «ФВ», знакомого с ходом сделки, намерение о приобретении «Еаптеки» было подписано еще в августе, но компании предстояла процедура экспертной оценки сведений о продаваемом активе.

19 октября договоренности были соблюдены и стороны пришли к соглашению, сообщил «ФВ» другой источник, причастный к переговорам. При этом принятые договоренности могут потерять свое значение, если сделку не одобрит служба безопасности. Сделку могут подписать к концу октября или закрыть уже в IV квартале, предполагает собеседник. Перед этим сделку должна одобрить ФАС («ФВ» направил запрос). После подписания доставка лекарств будет внедрена в ряд проектов Сбера — «СберЗдоровье», «СберЛогистика» и «СберПрайм».

Сбер активно развивает свое присутствие на аптечном рынке. В июне компания экосистемы Сбера — «Сберлогистика» — заявила о намерении стать игроком рынка доставки лекарств. В компании также рассказали, что «Сберлогистика» уже заключила договор на курьерскую доставку с Группой компаний АСНА, которая в свою очередь также сотрудничает с онлайн-площадками Wildberries, Ozon и «Беру».

После публикации «ФВ» «Сбер» опубликовал официальный пресс-релиз, подтверждающий покупку Еаптеки. Также Буздалин поделился в Facebook обновленным названием сервиса — «Сбер Еаптека».

«Крупный сервис»

Как рассказал «ФВ» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, «Еаптека» едва ли не единственный крупный сервис с высокими продажами, который не обременен наличием значительного офлайн балласта аптек. «Балласта, разумеется, с позиции Сбера, для которого аптеки — это совсем непрофильное направление», — добавил он.

По мнению Беспалова, «Еаптека» — это бизнес, который можно масштабировать и интегрировать в другие проекты Сбера. При этом он уверен, что монополистом Сбер не станет даже несмотря на почти неограниченные финансовые ресурсы, поскольку на фармрынке в сфере онлайна слишком много интересантов не только с финансовыми возможностями, но и с опытом.

Но аналитик предполагает, что приход Сбера на фармрынок может серьезно изменить его. Административные возможности компании могут стать сигналом к перестройке регуляторной сферы в отношении дистанционной торговли лекарствами, чем смогут воспользоваться и другие игроки, считает Беспалов.

Покупка Еаптеки — это лишь первый из ряда предстоящих проектов «Сбера» в вопросах лекарственного обеспечения страны, считает генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема PharmaSpace» Герман Иноземцев. У компании есть все возможности и ресурсы, чтобы масштабировать практически любую потенциальную успешную модель, отметил он.

Руслан Мавлиханов

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