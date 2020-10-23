Минпромторг заключил СПИК с компанией «Активный Компонент»

Минпромторг, Правительство Санкт-Петербурга и компания «Активный Компонент» подписали первый специальный инвестиционный контракт на производство широкой линейки фармацевтических субстанций. Ранее подобные контракты заключались только с производителями готовых лекарств.

В рамках СПИК, заключенного 22 октября между Минпромторгом России, Правительством Санкт-Петербурга и АО «Активный Компонент», будет создано новое производство фармсубстанций «Активного Компонента» в Пушкине (Санкт-Петербург), а также проведена модернизация существующего предприятия в промзоне Металлострой для расширения номенклатуры субстанций локального происхождения для производства лекарств. СПИК предусматривает инвестиции в размере 1,57 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, речь идет про локальное производство субстанций по полному циклу, начиная с исходных стадий синтеза. «С появлением нового производства мы не только увеличим объемы, но и расширим номенклатуру субстанций локального происхождения», — заявил Мантуров.

На новом предприятии будут выпускаться фармсубстанции, не производящиеся в России. В рамках СПИК планируется кратно увеличить количество изготавливаемых номенклатурных позиций субстанций, предназначенных для производства лекарств для лечения таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ-инфекция, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и др.

Общий объем частных инвестиций, привлекаемых для реализации проекта, в том числе в рамках СПИК, превышает 2,7 млрд руб. Всего в рамках реализации инвестиционного проекта АО «Активный Компонент», в том числе в рамках СПИК, предполагается организовать производство более чем 70 наименований фармацевтических субстанций.

Елена Сидорова

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