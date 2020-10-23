Бразилия отказалась закупать китайскую вакцину от COVID-19

Президент Бразилии наотрез отказался закупать вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac. День назад министр здравоохранения Бразилии заявил о включении CoronaVac в национальную программу иммунизации. Китайская вакцина проходит испытания в стране и недавно были опубликованы предварительные результаты, доказывающие ее безопасность.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство страны не станет закупать вакцину от COVID-19 под названием CoronaVac, разработанную китайской фармацевтической компанией Sinovac.

«Естественно, мы не станем покупать китайскую вакцину», — написал Болсонару на своей странице в Facebook в ответ на комментарий с призывом не покупать вакцину.

Заявление главы государства прозвучало через день после того, как министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло объявил на встрече с губернаторами штатов объявил о включении CoronaVac в национальную программу иммунизации и ее закупке в дополнение к вакцине, разработанной фармацевтическим производителем AstraZeneca.

Государственный центр биомедицинских исследований Сан-Паулу проводит испытания вакцины компании Sinovac. По словам губернатора штата Сан Паулу Жуана Дориа, ожидается, что к концу года бразильский регулятор выдаст одобрение на проведение вакцинации населения от коронавируса. После заседания Министерства здравоохранения, он добавил, что правительство согласилось закупить 46 миллионов доз вакцины у Sinovac.

Если CoronaVac все-таки будет включена в национальную программу вакцинации страны с населением в 230 млн человек, то это станет крупным успехом для Sinovac в деле борьбы с коронавирусом в мире.

Правительство Бразилии пока планирует закупить вакцину от AstraZeneca и производить ее в биомедицинском исследовательском центре, находящемся в Рио-де-Жанейро.

В понедельник Институт Бутантана сообщил предварительные результаты завершающих клинических испытаний вакцины CoronaVac, опробованной на 9000 добровольцев. Китайская вакцина оказалась безопасной для применения, однако данные об эффективности вакцины будут обнародованы только после полного завершения исследования. Испытания компании Sinovac проходят по всему миру на последней стадии, в том числе в Турции и Индонезии.

Sinovac установила цену за одну дозу вакцины CoronaVac – 29,75 долл. Ее эффективность не доказана клинически, но она получила разрешение на экстренное использование в Китае.

Владимир Заболотских

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