Roche и Atea совместно займутся разработкой перорального препарата от COVID-19

Roche и Atea Pharmaceuticals объединятся для ускорения разработки, производства и распространения перорального противовирусного препарата от COVID-19 под названием АТ-527. Лекарственное средство находится на фазе II клинических испытаний и успело продемонстрировать свою безопасность и эффективность.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche и американский биофармацевтический производитель Atea Pharmaceuticals объявили об объединении усилий по разработке, производству и распространению по всему миру AT-527, перорального противовирусного препарата от COVID-19 прямого действия. Изначально AT-527 является разработкой компании Atea.

Если AT-527 успешно пройдет клинические испытания и компании смогут получить одобрение на использование от регуляторов, Atea будет ответственна за распространение препарата в США при поддержке биотехнологической фирмы Genentech, а Roche распространит его за пределами Соединенных Штатов. AT-527 еще не имеет лицензии и одобрения на применение ни в одной стране.

AT-527, возможно, станет первым в мире пероральным препаратом для лечения негоспитализированных пациентов, зараженных коронавирусом. Кроме того, процесс производства такого рода низкомолекулярных противовирусных препаратов прямого действия позволяет производить их в больших количествах. АТ-527 потенциально может помочь больным COVID-19 на раннем этапе заболевания, предотвратить дальнейшее распространение инфекции и способствовать снижению общей нагрузки на системы здравоохранения.

AT-527 действует, блокируя РНК-полимеразу, необходимую для размножения вируса в организме. В настоящее время действие препарата изучается в рамках фазы II клинического испытания на госпитализированных пациентах со средней степенью тяжести COVID-19.

Противовирусная активность и безопасность АТ-527 были продемонстрированы в отношении ряда оболочечных одноцепочечных РНК-содержащих вирусов, в том числе флавивирусов (вирус желтой лихорадки) и коронавирусов. Кроме того, препарат показал эффективность и безопасность в ходе исследований на пациентах с гепатитом С, а также в доклинических испытаниях на добровольцах, зараженных вирусом SARS-CoV-2.

Ожидается, что в первой половине следующего года начнется фаза III, в ходе которой исследователи протестируют лекарственное средство вне больничных условий, а также попробуют использовать его в качестве постконтактной профилактики COVID-19.

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Владимир Заболотских

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