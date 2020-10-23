Purdue Pharma признала свою вину в причастности к опиоидному кризису

Производитель опиоидов Purdue Pharma признала свою вину в совершении уголовных преступлений, способствовавших развитию эпидемии зависимости от опиоидов в США. Компания обвиняется в мошеннических схемах и коррупции и обязалась выплатить 8 млрд долл. Поскольку средств у Purdue нет, было принято решение ее расформировать и преобразовать в новую организацию.

Фармацевтическая компания Purdue Pharma, производитель опиоида «Оксиконтин», согласилась признать себя виновной в совершении трех федеральных уголовных правонарушений, связанных с ее причастностью к опиоидной эпидемии в США. Фирма выплатит около 8,3 млрд долл. и будет закрыта. Об этом заявило Министерство юстиции США.

Purdue была обвинена в мошенничестве в отношении федеральных органов здравоохранения и нарушении закона о борьбе с откатами (запрещает совершение сделок, направленных на нелегальное получение денежных средств в рамках федеральных программ здравоохранения). На компанию был наложен уголовный штраф в размере 3,54 млрд долл. Также ей придется выплатить уголовную конфискацию в размере 2 млрд долл. Как сообщается, на фармацевтических производителей еще никогда в истории не налагалась столь крупная сумма судебных взысканий.

Кроме того, фармацевтический производитель обязался выплатить также гражданско-правовые денежные взыскания в размере 2,8 млрд долл. в связи с нарушением компанией закона о неправомерных претензиях (налагает ответственность на лица и компании за мошеннические схемы в рамках государственных программ).

Компания признала себя виновной в подкупе более 100 врачей, чтобы те выписывали пациентам большие дозы опиоидных препаратов, лечение которыми оплачивалось государственными программами общественного здравоохранения Medicare и Medicaid. Впоследствии доктора были лишены своих лицензий на осуществление медицинской деятельности, а многие их пациенты погибли.

Purdue также подкупила компанию Practice Fusion, в распоряжении которой находятся электронные медицинские записи больниц. Practice Fusion включала врачам на компьютере всплывающие предупреждения о необходимости увеличить больным дозу опиоидов.

У производителя опиоидов нет 8,3 млрд долл. наличными, чтобы заплатить наложенные штрафы. В связи с этим Purdue будет ликвидирована, а ее активы будут использованы для создания новой компании, контролируемой трастом или аналогичной организацией. Министерство юстиции заявило, что новая фирма будет действовать исключительно в общественных интересах, а не с целью максимизации прибыли. Ее доходы пойдут на уплату штрафов, пеней и неустоек, которые, в свою очередь, будут использованы для программ лечения пациентов и борьбы с зависимостью от опиоидов. Будущая компания будет продолжать выпускать обезболивающие препараты, такие как «Оксиконтин», а также средства для борьбы с передозировкой опиоидами.

Министерство юстиции также достигло отдельного соглашения на 225 миллионов долларов с владельцами Purdue Pharma, семьей Саклер. Однако считается, что штрафа в таком размере недостаточно, ведь доходы семьи оцениваются в 13 млрд долл., большая часть из которых была получена от продажи «Оксиконтина». Есть вероятность, что всем бывшим сотрудникам и руководителям опиоидной компании будет тоже предъявлено федеральное уголовное обвинение.

Производитель лекарственных средств обвиняется в мошенничестве и подкупе уже с 2007 года. В то время компания выплатила 600 млн долл. Год назад Purdue заключила соглашение с властями штатов, округов и городов, начав процедуру банкротства.

Наложение штрафа на компанию и ее рестуктуризация могут быть использованы администрацией президента США Дональда Трампа как большое достижение в его президентской кампании. В 2016 году Трамп одержал победу частично благодаря своим обещаниям вкладывать усилия в борьбу с опиоидным кризисом, который унес жизни более 450 000 американцев с 1999 года и по сей день продолжает оставаться крупной проблемой для страны.

Владимир Заболотских

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