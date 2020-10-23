В Великобритании протестируют вакцины от COVID-19 на способность активировать Т-клетки

Британская правительственная рабочая группа по разработке вакцины от COVID-19 и Oxford Immunotec договорились о сотрудничестве. Организации сравнят существующие разработки вакцин от COVID-19 и протестируют их способность вырабатывать в организме Т-клеточный иммунный ответ.

Целевая рабочая группа по разработке вакцины от COVID-19, созданная правительством Великобритании, заявила о заключении сотрудничества с диагностической компанией Oxford Immunotec для тестирования способности существующих разработок вакцин от COVID-19 активировать Т-клеточный иммунный ответ.

Власти Великобритании подписали контракты о поставке шести видов экспериментальных вакцин от коронавируса, в том числе от таких фармацевтических компаний, как AstraZeneca, Pfizer и BioNTech, продвинувшихся дальше всех в исследовании вакцины от COVID-19.

«Важно иметь возможность напрямую сравнивать различные вакцины, и проверка на Т-клеточный иммунный ответ входит в наш комплекс официальных анализов, которые мы используем для проведения перекрестных сравнений», – заявила Кейт Бингем, председатель Целевой рабочей группы по разработке вакцины от COVID-19.

Oxford Immunotec заверила, что ее технологическая платформа под названием Т-SPOT позволяет централизованно собирать недавно полученные образцы крови из разных лабораторий для выявления реакции Т-клеток на вакцину.

Ранее Т-SPOT использовалась для обнаружения Т-клеток, образующихся в ответ на патоген, вызывающий туберкулез.

Считается, что Т-клеточный иммунитет необходим для защиты от инфекции коронавируса SARS-COV-2 и может обеспечить более долговременную защиту организма, чем антитела.

T-клетки, или Т-лимфоциты, играют важную роль в приобретенном иммунитете. Они выделяются из лейкоцитов в костном мозге и уничтожают вирусы, когда иммунная система нуждается в дополнительной помощи. Основная функция Т-клеток заключается в выработке реакции на патогены, прежде не известные иммунной системе организма. После того как Т-клетки распознают антиген, они становятся активированными. Ученые из Великобритании намерены проверить способность современных вакцин от коронавируса активировать Т-клетки, а значит, и вырабатывать в организме иммунитет к COVID-19.

Кроме того, на этой неделе Национальный институт биологических стандартов и контроля Великобритании (NIBSC) присоединился к глобальной сети лабораторий, которые займутся отбором наиболее эффективной вакцины от COVID-19 посредством сбора данных о существующих разработках вакцин и оценки их эффективности.

Владимир Заболотских

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