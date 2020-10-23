Свыше половины россиян согласны вакцинироваться против COVID-19 по предложению работодателя

Менее 55% россиян готовы провакцинироваться против коронавируса, если работодатель предложит им такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса, который проводился программой Vaccine Confidence Project.

Менее 55% россиян готовы провакцинироваться против коронавируса по предложению работодателя, что является одним из самых низких результатов в мире. Это следует из данных июньского опроса, проведенного Vaccine Confidence Project, глобальной программой, изучающей доверие к вакцинам и финансируемой, в частности, Европейской комиссией и рядом фармацевтических компаний.

В опросе приняли участие более 13 тыс. человек старше 18 лет из 19 стран. Все эти страны входят в число 35 государств, наиболее пострадавших от COVID-19.

Всего готовность вакцинироваться выразили около 71,5% участников опроса, а по рекомендации работодателя — 61,4%. В Китае 90% согласились бы на вакцинацию в таком случае, в США – 75,4%, в Великобритании – 71,48% и во Франции — 58,89%.

Исследователи отметили, что все респонденты, независимо от национальности, заявили, что они с меньшей вероятностью провакцинировались бы от COVID-19, если бы это было предписано работодателем.

Во всем мире в разработке находится около 200 вакцин-кандидатов против COVID-19, около 40 из них проходят клинические испытания на людях в целях проверки безопасности и эффективности. На многие из этих тестов отведено несколько месяцев, хотя они обычно занимают от 10 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по крайней мере 60—70% населения планеты должны выработать иммунитет, чтобы передача вируса от человека к человеку остановилась.

Ранее опрос показал положительное отношение россиян к маркировке лекарств.

Николай Соколов

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