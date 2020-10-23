ФАС признала Яндекс и Google нарушителями закона за рекламу запрещенного в России БАД

ФАС России рассмотрела дела в отношении двух компаний: Яндекс и Google LLC по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Компаниям грозят административные штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что ООО «Яндекс» и Google LLC как рекламораспространители нарушили Закон о рекламе. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства. В поисковых системах шла реклама биологически активной добавки Gaia Herbs. Рекламное объявление представляло собой гиперссылку для перехода на сайт ru.iherb.com на страницу препарата. В состав товара входит перец Kava (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих веществ, его изготовление и распространение запрещено на территории России.

Как уже писал «ФВ», решение возбудить производство по делам в отношении iHerb, Яндекса и Google, было принято в марте 2020 года.

Основанием для этого стало обращение СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» в ФАС с жалобой на распространение в поисковых системах Google и Яндекс рекламы интернет-магазина iHerb и препаратов, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

ФАС установила, что в марте 2020 года в сервисе «Яндекс.Директ» отображалась реклама биологически активной добавки Gaia Herbs. Рекламное объявление представляло собой гиперссылку для перехода на сайт ru.iherb.com на страницу препарата. В состав товара входит перец Kava (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих веществ, его изготовление и распространение запрещено на территории РФ.

Похожая реклама товара с содержанием перца Kava распространялась в марте 2020 года и в сервисе Google AdWords, гиперссылка которой также вела на страницу БАД Gaia Herbs на сайте ru.iherb.com, рассказали «ФВ» в ФАС.

Рассмотрение дела в отношении iHerb, Яндекса и Google назначено на 28 мая, однако из-за ходатайств участников разбирательства было перенесено на июль. И вновь рассмотрение отложили. Из-за пандемии заседание состоялось лишь в октябре.

Решения комиссии ФАС опубликованы в базе решений и правовых актов службы. В них в частности, разъяснено, что из устных и письменных объяснений компаний Яндекс, Google и iHerb следует, что в рекламе интернет-магазина iHerb объектом рекламирования являлся сам Интернет-магазин и его деятельность. При этом его реклама не содержит какой-либо ассоциативной связи с товарами, реклама которых запрещена. На iHerb предлагаются к продаже различные категории товаров (косметические средства, продукты питания и др.), соответственно интернет-магазин не является продавцом единственной категории товаров.

Комиссия ФАС России согласилась с доводами участников разбирательства: «поскольку в Интернет-магазине iHerb реализуются различные категории товаров, и рассматриваемая реклама Интернет-магазина iHerb явно не относится к товарам, реклама которых не допускается. В этой связи Комиссия ФАС России пришла к заключению, что в рекламе Интернет-магазина iHerb отсутствуют признаки нарушения пунктов 1, 2 статьи 7 Федерального закона «О рекламе», — указано в решении комиссии ФАС.

В разговоре с «ФВ» глава российского представительства iHerb Илья Микин отметил, что продукт, который стал предметом разбирательства, был недоступен для заказа в России еще до подачи иска.

«На момент иска БАД не был разрешен к продаже в России. Он был убран в процессе продуктового аудита компании. Его нельзя было купить. Ссылки, о которых идет речь в иске, не вели на продукт. Это была устаревшая поисковая выдача», — сказал он.

Как уже писал «ФВ», процесс продуктового аудита iHerb запустил в марте 2020 года. С продажи было снято более одной тысячи продуктов, которые не пользовались спросом у покупателей и не соответствовали требованиям российского законодательства.

«Реклама товаров с содержанием сильнодействующих веществ запрещена как в интернете, так и вне его. Поэтому мы в очередной раз призываем рекламораспространителей в лице крупнейших поисковых систем совершенствовать свою систему модерации рекламных сообщений во избежание нарушений закона», — прокомментировал решение ведомства замглавы ФАС России Андрей Кашеваров.

Компании «Яндекс» и Google LLC получили предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. По факту нарушения служба возбудила дела об административных нарушениях. Компаниям грозят административные штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.

Оксана Баранова

pharmvestnik