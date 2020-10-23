Крупная фармкомпания приостановила поставки ЖНВЛП в Россию из-за проблем с маркировкой

Компания «Гедеон Рихтер Рус» сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию ориентировочно до 29-30 октября. Это связано с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), которые продолжаются с 30 сентября, говорится в письме контрагентам. Основанием сложного для компании решения стала невозможность осуществить таможенную процедуру и реализовать лекарства участникам товаропроводящей цепи.

ратов из перечня ЖНВЛП и ежедневно обращается к ответственным лицам в ЦРПТ, однако его до сих пор нет. Об этом сказано в электронном письме, которое 22 октября направила организация в Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, а также своим партнерам. Со скриншотом письма ознакомился «ФВ».

Поставка в адрес одного из фармдистрибьюторов не растаможена в течение двух недель из-за ошибок в системе, в адрес другого — растаможена частично, поясняется в письме. При этом даже эти препараты невозможно реализовать ввиду ошибок в системе.

В пресс-службе «Гедеон Рихтер» затруднились оперативно подтвердить подлинность письма, однако и не опровергли его. В пресс-службу «Гедеон Рихтер Рус» дозвониться не удалось.

Накануне ЦРПТ распространил пресс-релиз, в котором говорилось: «На данный момент система МДЛП работает в штатном режиме, большая часть документов обработана, процессинг остальных произойдет в течение дня». Ранее оператор сообщил «ФВ», что последствия инцидента, который произошел 30 сентября, устранены.

«ФВ» направил запросы в Минздрав и оператору МДЛП с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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