ФАС зарегистрировал одинаковую цену на фавипиравир всех производителей

ФАС согласовала цену для препарата «Коронавир» (МНН фавипиравир) производства компании «Р-Фарм». Лекарство будет стоить столько же, сколько фавипиравир других производителей – 100 руб. за таблетку.

В базе решений ФАС 21 октября опубликовано решение о согласовании стоимости Коронавира производства «Р-Фарм». Упаковка с фасовкой 50 таблеток будет стоить 5 тыс. руб.

Ранее ФАС согласовала аналогичную цену для Авифавира производства ООО «Кромис» — 1 тыс. руб. за 10 таблеток, Арепливира (ООО «Промомед Рус») — 4 тыс. руб. за 40 таблеток.

Цена на фавипиравир регистрируется после того, как препарат включен в перечень ЖНВЛП. Соответствующее распоряжение № 2626-р премьер-министр Михаил Мишустин подписал 12 октября 2020 года.

До включения лекарства в Перечень ЖНВЛП, «Р-Фарм» и «Промомед» отпускали свои препараты в рознице по ценам: 11,5 тыс. руб. (Коронавир) и 12,3 тыс. рублей (Арепливир). Авифавир в продажу в аптеках не поступал, однако 24 сентября

генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (РФПИ — совладелец «Кромис») рассказал, что лекарство будет стоить около 8 тыс. руб.

Согласно данным компании «Курсор», в госзакупках стоимость препарата с МНН фавипиравир варьируется от 12 до 26 тыс. руб. за упаковку. Самый дорогой препарат — «Авифавир» компании «Кромис», который в госзакупках продается в основном по цене 22 тыс. Лекарство «Р-Фарм» на втором месте с ценой около 15,4 тыс руб., на третьем «Промомед» с ценой 12,3 тыс. руб.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Калиновская

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