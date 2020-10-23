Поставленные в больницы аппараты ИВЛ «Авента-М» Росздравнадзор признал недоброкачественными

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал Уральский приборостроительный завод (УПЗ) на 500 тыс. руб. Аппараты ИВЛ, которые предприятие поставило в больницы, признаны недоброкачественными.

Росздравнадзор признал недоброкачественными аппараты ИВЛ «Авента-М», которые Уральский приборостроительный завод поставил в больницы Москвы и Санкт-Петербурга. К такому выводу ведомство пришло после технических испытаний. Об этом говорится на сайте территориального управления ведомства.

Предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 6.33 КОАП РФ (Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Арбитражный суд Свердловской области обязал завод заплатить штраф 500 тыс. руб.

Речь идет о внеплановой проверке УПЗ в мае-июне текущего года, связанной с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где погибли шесть человек. Причиной пожара стало возгорание аппаратов ИВЛ «Авента-М». По итогам проверки ТУ Росздравнадзора подало к УПЗ два иска в Арбитражный суд Свердловской области. Решение по первому иску суд вынес в сентябре. Завод признали виновным в грубом нарушении лицензионных требований при производстве аппаратов ИВЛ и назначили 100 тыс. руб. штрафа.

В то же время пресс-служба холдинга КРЭТ, куда входит УПЗ, распространила релиз, где сообщает: «Хотим отметить, что данные нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящий момент мы ждем полный текст постановления суда с мотивировочной частью для принятия решения по данному постановлению».

УПЗ выпускает технику для авиации и медицины. Основная специализация в медицинском направлении – производство аппаратов ИВЛ. По данным УПЗ, в первом полугодии 2020 года предприятие увеличило чистую прибыль в 290 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Михаил Старков

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