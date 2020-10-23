«Генериум» зарегистрировал первый российский генно-инженерный препарат от астмы

Компания «Генериум» зарегистрировала первый в России биосимиляр для лечения бронхиальной астмы средней и тяжелой степени.

По оценкам ВОЗ, от астмы страдают около 339 млн человек по всему миру, уточнили в компании. Один из методов лечения персистирующей атопической бронхиальной астмы средней и тяжелой степени – схема с омализумабом.

«Омализумаб относится к группе моноклональных антител, направленных на регуляцию иммуноглобулина класса Е, имеющих важную патогенетическую роль в реализации аллергических реакций. Я был в группе первых ученых в мире, которые стали применять омализумаб у больных с тяжелыми формами бронхиальной астмы», – приводит пресс-служба слова академика Российской академии наук, заведующего кафедрой терапии в РГМУ им. Н.И. Пирогова, председателя правления МОО «Российское респираторное общество» Александра Чучалина.

Разработка «Генериума» призвана обеспечить суверенитет страны в вопросе производства современного препарата, экономию средств государственного бюджета и гарантию защищенности прав российских пациентов на доступ к самым современным средствам терапии.

«ВОЗ определила аллергические заболевания доминирующим классом, требующим проведения глобальных исследований и значительных профилактических мероприятий в XXI веке, так как они потребляют значительные ресурсы системы здравоохранения, – подчеркнул генеральный директор АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай. – Омализумаб стал первым в мире лекарственным средством в классе биологических препаратов для лечения неконтролируемой тяжелой бронхиальной астмы. Выпуская этот препарат, «Генериум» реализует стратегию производства полного цикла (от клеточного банка до готовой лекарственной формы) препаратов, направленных на борьбу с основными причинами инвалидизации и смертности наших граждан, к которым относятся инфекционные, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания».

Источник: АО «Генериум»

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