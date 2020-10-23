Гинцбург рассказал о сроках производства вакцины «Спутник V» на разных площадках

Известно, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют производить на пяти площадках, но в регистрационное удостоверение (РУ) пока включены только две из них. По словам директора Института им. Гамалеи, где был разработан препарат, на следующей неделе в досье в качестве производителя включат «Генериум».

«Генериум» внесут в регистрационное досье на российскую вакцину для профилактики COVID-19 в качестве производителя препарата 26 октября. Об этом сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи — разработчика вакцины — Александр Гинцбург на заседании Совета Федерации.

«В наше регистрационное удостоверение в понедельник совершенно гарантированно заходит «Генериум», что говорит о возможности производства препарата на данной площадке», — сказал Гинцбург. Он отметил, что у компании уже есть наработанное количество препарата, которое поступит в гражданский оборот. Гинцбург также добавил, что в период от двух недель до одного месяца компания нарастит производство вакцины с десятков тысяч доз до миллиона.

Сейчас, согласно данным ГРЛС, в РУ на вакцину включены два только два производителя — НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и компания «Биннофарм», входящая в АФК «Система».

Еще через две недели в досье в качестве производителя планируют включить «Р-Фарм», а затем и «Биокад», сообщил Гинцбург. По его словам, согласно плану в декабре количество выпускаемого препарата составит 5—6 млн доз в месяц, что позволит в течение 10—12 месяцев иммунизировать 70% населения.

Изначально производством российской вакцины «Спутник V» занимался НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и «Биннофарм», но, как отметил Гинцбург, этих мощностей недостаточно. О том, что вакцину будут производить «Р-Фарм» и «Генериум», стало известно еще в августе, когда вакцина была зарегистрирована. Компания BIOCAD заключила соглашение с Институтом им. Гамалеи о промышленном производстве вакцины 23 сентября.

Маргарита Грошева

pharmvestnik