Сбербанк и ГК «Р-фарм» приобретут 90% акций «Еаптеки»

Сбербанк и ГК «Р-Фарм» заключили соглашение о покупке пакета акций компании «Еаптека». Участники сделки приобретут по 45% акций, при этом оставшиеся 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин. Сумма сделки не раскрывается. Сбербанк и ГК «Р-Фарм» заключили соглашение о покупке пакета акций компании «Еаптека». Участники сделки приобретут по 45% акций, при этом оставшиеся 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин. Сумма сделки не раскрывается.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года. Компания будет осуществлять деятельность под брендом «Сбер Еаптека».

«Сегодня сервисы СберЗдоровья объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения. Появление в этом ряду современной цифровой аптеки – последовательный шаг по развитию СберЗдоровья», – рассказали в Сбербанке.

По словам председателя совета директоров ГК «Р-фарм» Алексея Репика, в ближайшие четыре-пять лет «Сбер Еаптека» планирует занять «лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарственных средств».

«Еаптека» была основана в 2011 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших в России интернет-аптек. Интернет-холдингу «Еаптека» принадлежат Piluli.ru, eАpteka.ru и другие интернет-площадки.

По данным Аналитического центра Vademecum, по состоянию на 1 июля 2020 года сеть насчитывала 74 точки. В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2020 года» «Еаптека» заняла 22-е место с выручкой 4,296 млрд рублей (на 74% больше, чем за аналогичный период 2018 года). С 2017 года бывшие акционеры аптечной сети «А5» реализуют франчайзинговый проект под брендом «Еаптека».