Экс-министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

Следственное управление СК РФ по Саратовской области на основе собранных доказательств предъявило обвинение бывшему министру здравоохранения региона Наталье Мазиной по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). Она обвиняется в махинациях с закупками медоборудования, которое не соответствовало заявленным требованиям госконтракта.

«Только что мне предъявили обвинение. Изменился мой статус. От нас следствие получило расписку о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому мы не можем говорить о фабуле дела и событиях, которые мне вменяют. Но вместе с тем хочу сказать, что я категорически не признаю вину. Во время всего следствия я настаивала на своей невиновности, предоставляла доказательства правильности своих действий в период событий конца 2018 года. Хочу подчеркнуть, что я действовала в полном соответствии с законодательством РФ. Я никогда не преступала закон и действовала в интересах государства», – рассказала Наталья Мазина.

Следствие установило, что в период с октября по ноябрь 2018 года Минздрав Саратовской области заключил три госконтракта на поставку 18 аппаратов УЗИ на сумму 53 млн рублей. В декабре 2018-го и январе 2019 года Мазиной поступила информация о несоответствии поставленной медтехники регистрационному удостоверению, выданному Росздравнадзором России и, соответственно, условиям государственного контракта.

«Несмотря на это, министр здравоохранения Саратовской области, используя предоставленные ей властные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма, стремлением любым путем исполнить государственную программу и избежать претензий со стороны руководства по поводу заключения государственного контракта с недобросовестным поставщиком, не распорядилась, как государственный заказчик, отказаться от приемки фальсифицированных УЗИ-аппаратов», – пояснили в СК.

Также экс-министр, по данным следователей, должна была организовать проверку с привлечением специалистов Росздравнадзора и выдвинуть поставщику требования о поставке оборудования надлежащего качества.

Наталья Мазина покинула пост министра здравоохранения Саратовской области в апреле 2020 года, при этом уголовное дело в отношении нее было возбуждено в январе 2020 года. Прокуратура региона тогда настаивала на отставке министра, объясняя это тем, что Мазина может оказывать влияние на своих подчиненных и препятствовать изъятию необходимой документации и сбору доказательств.

Однако 17 марта Саратовский областной суд оставил в силе решение Волжского районного суда Саратова, который 30 января 2020 года отклонил ходатайство следователя об отстранении министра здравоохранения региона, аргументируя это тем, что суд не обнаружил оказания воздействия на свидетелей и препятствия следствию.

Помимо Натальи Мазиной, в деле фигурируют еще несколько сотрудников регионального Минздрава, которым вменяется ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Представители компании ООО «СМС Технологии», которая выиграла спорные тендеры, заявляли, что не согласны с утверждением о некачественном и контрафактном оборудовании.