«ОПГ нового формата». Илья Фоминцев выяснил, как онкопрепараты попадают на «черный рынок»

В начале октября в Санкт-Петербурге случилась серия задержаний подозреваемых в создании и участии в преступной группировке, занимавшейся хищением и перепродажей дорогостоящих онкологических препаратов. Только изъятые во время обысков (вместе с золотыми слитками) лекарства оцениваются в 100 млн рублей. Директору фонда «Не напрасно» онкологу Илье Фоминцеву удалось выяснить детали резонансного дела у консультанта по фармбезопасности Владимира Аникеева, принимавшего прямое участие в работе над этим кейсом. Подробнее – в видеоинтервью, которое впервые публикует Vademecum.

Тезисы интервью:

• Уголовное дело в Санкт-Петербурге – это продолжение череды преступлений, которые начались еще в 2005–2008 годах, когда в России впервые появились дорогостоящие онкопрепараты. Тогда «система учета и ментальность» системы здравоохранения оказались не готовы к обороту столь дорогостоящей продукции.

• Препараты могут быть похищены двумя путями. Первый – когда препарат изымается и его кому-то не хватает, тогда пациентов оповещают, что препарат закончился, и больной ставится в очередь. Второй – когда «не доливают» пациентам лекарства, как и могло случиться, судя по показаниям медсестер, в Санкт-Петербурге. Перепродаются препараты либо в интернете, либо вновь направляются на рынок госзаказа через подставные компании.

• Сейчас в России существуют организованные преступные группировки, которые формируют федеральную сеть перепродаж онкопрепаратов. Участники таких ОПГ не соблюдают условия хранения и перевозки лекарств, что влияет на качество и эффективность препарата.

• Главные врачи, если не участвуют в преступлении, то не несут ответственности за преступные действия подопечных. Главврачи в первую очередь следят за обеспечением лечебного процесса, а обнаружить факт хищения только проверяя документы, невозможно.

• «В ближайшие годы будет выстроена система, которая поможет бороться с этим: это и маркировка лекарственных средств, и электронный реестр пациентов, и в целом система цифровизации», – перечисляет возможные пути решения проблемы Владимир Аникеев, подчеркивая, что ключевая роль в пресечении преступной деятельности остается все-таки у правоохранительных органов. Все более активно в раскрытии преступлений участвует Росздравнадзор. Впервые именно на базе Росздравнадзора в 2017 году были созданы рабочие группы, где обсуждались «серые» схемы продажи лекарств. В такие группы входили представители прокуратуры, фармбизнеса, МВД и ФСБ.

О том, что сотрудники Росздравнадзора, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ФСБ выявили хищение дорогостоящих онкологических препаратов из пяти медучреждений, стало известно 10 октября 2020 года. Общая стоимость изъятых во время обыска лекарств, по предварительным данным, превышает 100 млн рублей, в преступное сообщество могут входить от 15 до 20 человек.

По данным Росздравнадзора, препараты закупались по нацпроекту «Здравоохранение», затем перепродавались оптом и в розницу через посредников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, проведено 35 обысков, в результате которых изъяты документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства, золотые слитки и препараты.

Организатором преступлений издание «Фонтанка» называет Сергея Войтовича, который 12 октября, как и многие другие фигуранты дела, заключен под стражу до 7 декабря 2020 года. В отношении Войтовича возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Фото: youtube.com

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