Fujifilm заключила партнерство с Carelink для регистрации препарата Avigan® в Китае

Японская компания FUJIFILM Toyama Chemical объявила о партнерстве с китайской фармацевтической компанией Carelink Pharmaceutical из Шанхая для подачи заявки на регистрацию и выводу на рынок Китая препарата Avigan® (favipiravir) для лечения COVID-19 и гриппа.

Сообщается, что FUJIFILM Toyama Chemical подписала меморандум о предоставлении Carelink эксклюзивного права на подачу заявки и получения разрешения на импорт препарата «Авиган» (фавипиравир). Carelink планирует использовать данные доклинических и клинических испытаний препарата, накопленные FUJIFILM Toyama Chemical.

Кроме того, компании намерены расширить терапевтические возможности «Авигана», разработав его инъекционную форму.

Напомним, что 16 октября FUJIFILM заявила, что добивается одобрения препарата в качестве средства для лечения COVID-19 в Японии. Это последовало за анализом результатов поздней стадии исследования в Японии, которое показало, со статистически значимой разницей, что противовирусный препарат сокращает время восстановления пациентов с нетяжелой формой заболевания.

Avigan избирательно ингибирует РНК-полимеразу, необходимую для репликации вируса гриппа. Благодаря такому механизму действия, ожидалось, что препарат может оказывать противовирусное действие на новый коронавирус, так как это РНК-вирусы того же типа, что и вирусы гриппа.

В июле FUJIFILM продала глобальные права на Avigan индийской компании Dr Reddy’s Laboratories и базирующейся в Дубае Global Response Aid. В эту сделку не входили Китай, Япония и Россия.

gmpnews