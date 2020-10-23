Количество смертей после вакцинации от гриппа в Южной Корее продолжает расти

Медицинская ассоциация Южной Кореи 22 октября рекомендовала правительству страны приостановить программу вакцинации от гриппа в связи со смертью, по крайней мере, 13 человек, сделавших противогриппозную прививку в последние несколько дней. Медики настаивают на том, что программа вакцинации должна быть приостановлена до тех пор, пока правительство не обеспечит безопасность вакцин.

При этом чиновники, ответственные за систему здравоохранения, заявляют, что не обнаружили прямой связи между смертями и вакцинами, которые были использованы для профилактики сезонного гриппа.

«Мы изучаем причины и ещё раз тщательно изучим весь процесс, в который вовлечены различные государственные учреждения, от производства до распределения», — уточнил на пресс-конференции министр здравоохранения Южной Кореи Park Neung-hoo, в тоже время подтвердив, что программа бесплатной вакцинации будет продолжена.

В рамках программы бесплатной вакцинации используются вакцины как местных фармпроизводителей (GC Pharma, SK Bioscience, Ilyang Pharmaceutical), так и зарубежных (Sanofi, Glaxosmithkline — GSK). Дистрибьюторами препаратов выступают южнокорейские компании LG Chem и Boryung Biopharma, подразделение Boryung Pharm.

Ранее чиновники заявили, что предварительное расследование шести смертей не выявило прямой связи с используемыми при вакцинации препаратами. Токсичных веществ в вакцинах также обнаружено не было, и по крайней мере у пяти из шести человек, в отношении которых проводилось расследование, имелись сопутствующие заболевания.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце официальные лица Южной Кореи объявили о планах закупить на текущий эпидемиологический сезон на 20% больше вакцин против гриппа, чем в прошлом году. Вакцинация должна охватить 30 млн человек, дабы предотвратить усиливающуюся нагрузку на систему здравоохранения, связанную с пандемией COVID-19.

Однако начало программы бесплатной вакцинации для приблизительно 19 млн человек было приостановлено на три недели после того, как обнаружилось, что около 5 млн доз противогриппозной вакцины подверглись воздействию комнатной температуры во время транспортировки в медицинское учреждение, хотя данная вакцина должна храниться при низких температурах.

Официальные лица заявляют, что после возобновления программы вакцинации с 13 октября, 8,3 млн человек уже получили бесплатную вакцину от гриппа, при этом было зарегистрировано около 350 случаев побочных реакций.

gmpnews