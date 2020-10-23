Казахстан утвердил новую редакцию правил формирования фармацевтического инспектората

Приказом Министра здравоохранения РК от 13 октября 2020 года № ҚР ДСМ-129/2020 утверждены правила формирования фармацевтического инспектората, ведения реестра фармацевтических инспекторов Республики Казахстан.

Редакция нового приказа мало отличается от предыдущей, утратившей силу. Так, согласно документу, фармацевтический инспекторат представляет собой структурное подразделение государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий с его территориальными подразделениями и/или (и это является новым) организацией, определяемой уполномоченным органом, осуществляющими инспекции на соответствие стандартам GxP и ISO 13 845.

Фармацевтический инспекторат должен работать в соответствии с руководством по качеству. Его организационная структура должна обеспечивать беспристрастность фармацевтических инспекторов при проведении фармацевтических инспекций.

Система качества фармацевтического инспектората предусматривает:

определение политики в области качества фармацевтического инспектората; распределение обязанностей и полномочий между персоналом фармацевтического инспектората; выделение ресурсов, необходимых для реализации политики в области качества фармацевтического инспектората.

Персонал фармацевтического инспектората должен выполнять свои должностные обязанности, соблюдать требования руководства по качеству фармацевтического инспектората и принятые в форме письменного документа процедуры фармацевтического инспектората.

Персонал фармацевтического инспектората должен проходить непрерывное обучение для возможности выполнения своих обязанностей.

Реестр фармацевтических инспекторов формируется и ведется государственным органом на казахском и русском языках.

gmpnews