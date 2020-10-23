«Р-Фарм» стал лауреатом престижной премии Eurasian Pharma Awards 2020

21 октября 2020 в рамках одного из главных отраслевых событий года, Евразийского фармацевтического саммита, организованного Advantix Pharma, состоялось вручение премии Eurasian Pharma Awards. В 13 номинациях премии, вручавшейся под лозунгом «Экстраординарным временам – сильные лидеры», были отмечены лучшие фармацевтические компании, инновации и достижения Евразийского экономического пространства 2020 года. Группа компаний «Р-Фарм» стала лауреатом Eurasian Pharma Awards в 3-х номинациях:

КОМПАНИЯ ГОДА (локальная) – за реализацию комплексной стратегии по борьбе против COVID-19, позволившей внести существенный вклад в противодействие пандемии в нашей стране;

(локальная) – за реализацию комплексной стратегии по борьбе против COVID-19, позволившей внести существенный вклад в противодействие пандемии в нашей стране; ИННОВАЦИЯ ГОДА – за разработку препарата Артлегиа (олокизумаб), ставшего первой оригинальной биотехнологической разработкой на территории ЕврАзЭС для терапии ревматоидного артрита и способной снижать вероятность наступления осложнений от COVID-19;

– за разработку препарата Артлегиа (олокизумаб), ставшего первой оригинальной биотехнологической разработкой на территории ЕврАзЭС для терапии ревматоидного артрита и способной снижать вероятность наступления осложнений от COVID-19; ПАРТНЕРСТВО ГОДА – за партнерство с Canon Medical Systems, призванное обеспечивать систему здравоохранения России и стран СНГ передовой медицинской техникой.

Получая награду в номинации «Компания года», генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев подчеркнул ее значимость в качестве признания колоссальной работы, проделанной всей командой «Р-Фарм» в трудные времена глобальной пандемии.

«Для «Р-Фарм» большая честь быть сегодня здесь, среди лауреатов. Нужно сказать, что мы стремимся – и это зашито в ДНК нашей компании – быть не только локальной, российской, фармой, но и войти в число «большой», международной фармы, стать одной из первых российских компаний в этой когорте. И награда Eurasian Pharma Awards – яркое подтверждение тому, что мы на правильном пути», – добавил Игнатьев.

Комментируя получение награды в номинации «Инновация года», директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков также отметил вклад огромного числа людей в разработку олокизумаба.

«Появление олокизумаба – гигантский шаг в борьбе против ревматоидного артрита, причем не только для нашей страны, но и для человечества в целом. Олокизумаб обладает огромным потенциалом для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Мы также продолжаем оценивать его эффективность в терапии цитокинового шторма – одной из главных причин смертности при Covid-19. Препарат уже внесен в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. И мы ожидаем, что вскоре олокизумаб будет зарегистрирован в ЕС, США и других странах», – заявил Быков.

gmpnews