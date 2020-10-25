Fujifilm заключила договор с Carelink для получения одобрения на «Авиган» в Китае

Японская компания Fujifilm установила партнерские отношения с китайским фармацевтическим производителем Carelink Pharmaceutical для получения одобрения на использование своего противовирусного препарата «Авиган» (фавипиравир) от COVID-19. Китайская компания получит данные об исследованиях «Авигана» и использует для получения разрешения на импорт препарата в КНР.

Японский производитель фотопленки и лекарственных препаратов Fujifilm объявил о заключении сотрудничества с китайской фармацевтической компанией Carelink Pharmaceutical для получения одобрения на использование препарата «Авиган» (фавипиравир) от COVID-19 и гриппа в Китае.

В заявлении Fujifilm говорится, что Carelink будет использовать существующие данные японской компании об «Авигане» для получения разрешения на его импорт в Китай. Обе компании дополнительно к пероральной форме данного препарата планируют также разработать его инъекционную форму.

На прошлой неделе Fujifilm подала заявку в Минздрав Японии на внесение изменений в показания, дозировку и прием противовирусного препарата «Авиган» (фавипиравир). Этот шаг последовал после получения результатов завершающихся исследований, проводившихся в Японии с участием 156 человек, в ходе которых противовирусный препарат компании продемонстрировал свою способность сокращать время восстановления у пациентов с легкой и средней степенью заболевания COVID-19. Состояние добровольцев, лечившихся «Авиганом», улучшилось через 11,9 дней по сравнению с участниками из группы плацебо, симптомы которых начали проходить через 14,7 дней. Ранее лекарственное средство прописывалось только для лечения гриппа.

В июле этого года Fujifilm продала свои права на «Авиган» индийскому фармацевтическому производителю Dr Reddy’s Laboratories и компании со штаб-квартирой в Дубае Global Response Aid. Китай, Япония и Россия не участвовали в этой сделке.

В России фавипиравир зарегистрирован под торговым наименованием «Авифавир». Препарат разработан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Химрар» на основе японского «Авигана». 17 сентября российские фармкомпании «Промомед» и «Р-Фарм» объявили о начале реализации фавипиравира в аптеках страны. Цена препарата превысила 11 тыс. руб. и стала предметом бурного обсуждения.

Владимир Заболотских

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