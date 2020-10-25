АКИТ отправил собственные правила дистанционной торговли лекарствами в Правительство

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 20 октября отправила письмо заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко. В нем Ozon, Wildberries, Почта России, Перек.Online, Утконос, iНerb, Сбермаркет совместно с компаниями Яндекс и Mail.ru Group представили собственную разработанную конструкцию правового регулирования дистанционной торговли, включающую в процесс доставки лекарств маркетплейсы.

Онлайн-игроки, входящие в ассоциацию АКИТ, переработали существующие «правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом». В письме, отправленном в Правительство РФ, указано, что предложенная конструкция снимает все возможные риски и устанавливает дополнительные требования и ответственность при работе с данной категорией для новых участников процесса дистанционной торговли лекарствами. Копия письма есть в распоряжении «Фармвестника».

Аргументы интернет-игроков

Онлайн-ритейл считает чрезмерным сохранение принципов ограничения доступа к рынку дистанционной торговли лекарственными препаратами для интернет-сервисов. Сейчас разрешение могут получить только аптечные организации, имеющие не менее 10 точек на территории РФ и владеющие лицензией более одного года.

В своем письме АКИТ указывает, что большинство онлайн-заказов представляют собой только резервирование, при котором покупатель самостоятельно забирает лекарства из аптеки. И эта схема не соответствует государственной задаче по минимизации рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, произошло усиление тенденции монополизации рынка крупными аптечными сетями, отмечает автор письма президент АКИТ Артем Соколов. Ссылаясь на исследование DSM Group, согласно которому на конец 2019 и начало 2020 года аптечная розничная сеть в России насчитывала 63 950 точек, при этом 63% приходилось на ТОП-20 сетей, что на 5% выше показателя 2018 года, ассоциация делает собственный прогноз.

«С учетом бурного роста онлайн-сегмента доля крупных сетей к концу 2020 года, по нашим прогнозам, превысит 70%. При этом аптечные организации, не относящиеся к крупным сетям (менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности), оказались не допущенными к онлайн-каналу», — сказано в письме. При этом онлайн-ритейл указывает на развитие неравенства в доступности лекарственных препаратов в разрезе регионов России и город – село.

«Проникновение крупных сетей в регионы неравномерно и сосредоточено в крупных городах, а в мелких населенных пунктах – отсутствует», — сказано в письме.

Еще один аргумент АКИТ – «к настоящему времени в канале дистанционной продажи лекарств не накоплена критическая масса для снижения цен на товар».

Что предлагает АКИТ

Компании, входящие в ассоциацию: Ozon, Wildberries, Почта России, Перек.Online, Утконос, iНerb, Сбермаркет совместно с компаниями Яндекс и Mail.ru Group, представили в письме собственную конструкцию правового регулирования, включающую в процесс доставки лекарств товарных агрегаторов.

В частности, АКИТ предлагает изменить в Правилах выдачи разрешения на дистанционную торговлю требование по наличию у аптечных организаций 10 точек. Ассоциация предлагает уменьшить их количество до одной.

Кроме того, ассоциация предлагает разрешить выдавать разрешения не только аптекам, имеющим собственный сайт, но и тем, у кого есть договора с владельцем агрегатора, которые предусматривают возможность предоставления информации о товарах аптеки на сайте или мобильном приложении агрегатора.

Поправки также внесены в требования к наличию у аптеки собственной курьерской службы, электронной системы платежей. Везде прописана возможность участия агрегатора.

АКИТ предлагает также дать аптекам право заключить договор с владельцем агрегатора, который предусматривает:

предоставление покупателю возможности ознакомиться с предложением аптечной организации о заключении договора купли-продажи лекарственных препаратов на сайте в сети Интернет или мобильном приложении, принадлежащих владельцу агрегатора;

заключение владельцем агрегатора от имени и за счет аптечной организации договора купли-продажи лекарственных препаратов с покупателем;

осуществление владельцем агрегатора деятельности службы доставки самостоятельно или с привлечением сервисов, организовывающих доставку, при доставке лекарственных препаратов в рамках заключенного с покупателем договора купли-продажи лекарственных препаратов;

прием владельцем агрегатора по поручению аптечной организации оплаты лекарственных препаратов.

Согласно предлагаемым поправкам владелец агрегатора получит право заключать договор с несколькими аптечными организациями. А также право на прием заказов, продажу и доставку лекарств до покупателя.

Оксана Баранова

pharmvestnik