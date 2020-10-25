Росздравнадзор и оператор маркировки проведут еще один раунд совещаний с аптеками

Росздравнадзор и ЦРПТ – оператор системы маркировки лекарств проведут дополнительный вебинар для нескольких регионов, аптеки которых не в полной мере подготовились к работе с маркированными лекарственными препаратами.

В последние несколько недель оператор реализовал ряд обновлений, упрощающих приемку препаратов. В их числе автоматическая разагрегация, вход в личный кабинет по ЕСИА и т.п.

Эти и другие вопросы будут разъяснены представителям аптек. Главная цель – обеспечить наиболее комфортную работу с маркированными лекарствами и не допустить их дефицита.

28 октября специалисты Росздравнадзора и оператора системы ответят на вопросы аптек из Омской, Челябинской, Новосибирской областей, а также Башкортостана. Мероприятие открытое – подключиться могут желающие из любого уголка страны.

В сентябре Росздравнадзор и оператор уже проводили несколько региональных вебинаров. При поступлении заявок эксперты ответят на вопросы еще раз.

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В июле-сентябре оператор системы маркировки провел 20 обучающих мероприятий для участников оборота лекарств. Кроме того, на сайте честныйзнак.рф работает бесплатный обучающий центр, где есть инструкции и видео.

Источник: ЦРПТ

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