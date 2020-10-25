Компания «Гедеон Рихтер» прокомментировала сбой в системе маркировки лекарств

В России нарушены процессы реализации маркированных лекарств и не все препараты доходят до пациентов. Об этом говорится в письме компании «Гедеон Рихтер», которая накануне известила о временном приостановлении отгрузок жизненно важных препаратов в Россию из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Компания «Гедеон Рихтер» прокомментировала сбой в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). «Мы очень обеспокоены сложившимся положением дел и надеемся, что этот независящий от нас вопрос будет решен в самые кратчайшие сроки», – указано в письме, которое имеется у «ФВ».

Компания стала одной из первых, кто начал выпускать маркированную продукцию в соответствии с требованиями российского законодательства, напоминает «Гедеон Рихтер». Первая коммерческая партия с цифровым кодом маркировки была ввезена в Россию в марте этого года.

«Мы готовы продолжать бесперебойные поставки, однако ситуация сложилась таким образом, что в СМДЛП в конце сентября произошла авария, – сказано в обращении. – В связи с чем нарушены процессы реализации маркированных лекарств и не все препараты доходят до пациентов».

В России создан достаточный товарный запас лекарственных препаратов компании «Гедеон Рихтер», в том числе препаратов, входящих в список ЖНВЛП, которые должны покрыть потребности рынка до того момента, пока ситуация не разрешится, заверяют авторы письма.

В ЦРПТ «ФВ» подтвердили, что в службе технической поддержки есть обращения от «Гедеон Рихтер», «которые рассматриваются и будут решены в ближайшее время».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik