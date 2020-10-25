Участники рынка попросили установить особый режим маркировки лекарств на время эпидемии

Необходимо установить особый порядок работы системы мониторинга движения лекарств на время эпидемии COVID-19 для беспрепятственного движения продукции в цепи поставок, а также внести изменения в в законодательство, позволяющие отказаться от передачи данных в ИС МДЛП в случае, если технические сбои делают информационный обмен невозможным. Такие инициативы содержатся в коллективном письме отраслевых объединений Михаилу Мишустину.

Предусмотреть особый порядок работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) на время эпидемии новой коронавирусной инфекции, а также возможность временной поставки немаркированной продукции в исключительных случаях при отсутствии аналогичных маркированных медикаментов предложили руководители девяти отраслевых объединений и Всероссийского союза общественных объединений пациентов в коллективном письме премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомился «ФВ».

Петиция также направлена председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. AIPM, АРФП, Росмедпром, АПФ, «Инфарма», Национальная фармацевтическая палата, РАС, «Союзфарма», АНА бьют тревогу по поводу «стремительно нарастающей катастрофической неработоспособности СМДЛП, требующей незамедлительных управленческих решений с целью предотвращения коллапса системы лекарственного обеспечения населения России».

Они просят ввести мораторий на штрафные санкции к участникам рынка до полной нормализации работы системы, установить ответственность ООО «Оператор ЦРПТ» перед участниками рынка за сбои в работе ИС МДЛП, а также провести системный анализ причин технических сбоев и принять меры по налаживанию работы системы со стороны ЦРПТ с созданием полноценной структуры менеджмента СМДЛП для предотвращения последующих инцидентов в будущем.

Вчера депутаты Госдумы от ЛДПР подписали обращение к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой, в котором предложили установить временный мораторий на применение СМДЛП в период роста заболеваемости COVID-19 и сезонного всплеска ОРВИ до момента устойчивой эпидемиологической обстановки (копия письма имеется в распоряжении «ФВ»).

Это мнение разделяют многие участники рынка.

«Вторая волна эпидемии – не самый подходящий момент для дефицита лекарств», – цитирует Forbes гендиректора сети аптек «36,6» Александра Кузина.

Вопросам надлежащего функционирования СМДЛП и обсуждению предложений представителей фармацевтической индустрии по разрешению проблем работоспособности системы и оптимизации принципов ее дальнейшего функционирования будет посвящен и сегодняшний «круглый стол», который в закрытом для СМИ режиме проводит Комитет по развитию фармацевтической отрасли «Деловой России».

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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