Аптека.ру возглавила топ-15 e-com игроков на розничном фармрынке

Агентство RNC Pharma опубликовало рейтинг ведущих интернет-сайтов бронирования и продажи лекарств в России по итогам I–II кварталов 2020 года. Рейтинг возглавила Aптека.ру, которая по объему валовых продаж опережает ближайшего конкурента в 7,4 раза.

За последние три года сервис вырос в 6,5 раза, только за первое полугодие 2020 года количество пользователей увеличилось на 27,5%, а объем отгрузок на – 38,8%. Значительную долю продаж сервиса сейчас составляют товары нелекарственного ассортимента – косметика, парафармацевтика – однако сервис остается аптечным и стремится обеспечивать лекарственные потребности населения на всей территории страны.

Общий объем фармацевтического онлайн-рынка в России по итогам I–II кварталов 2020 года оценивается в 63,8 млрд руб. Общий объем продаж e-com игроков, входящих в топ-15, в этот же период составил 46,75 млрд руб. – это более 73% от общего оборота онлайн-сегмента.

Абсолютным лидером сегмента выступает Аптека.ру, оборот компании за рассматриваемый период приблизился к 25 млрд руб. Вторую строчку с заметным отрывом от лидера занимает «Еаптека», замыкает тройку лидеров федеральная сеть «Аптека-Таймер» («Аптека-от-склада»).

Подробнее о рейтинге на сайте RNC Pharma

Источник: АО НПК «Катрен»

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