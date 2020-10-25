Африканский банк готов выделить 5 млрд долл. на закупку вакцин от COVID-19 для континента

Центр по контролю и профилактике заболеваний Африки (CDC) сообщил, что Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) готов выделить 5 млрд долл. для обеспечения стран Африки вакцинами от COVID-19. Денежные средства будут использованы либо в рамках программы COVAX, либо для закупки вакцин у фармацевтических производителей.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Африки Джон Нкенгасонг заявил о готовности Африканского экспортно-импортного банка выделить до 5 млрд долл. на закупку вакцин от COVID-19 для стран Африканского континента.

По словам Нкенгасонга, 5 млрд долл. будут либо инвестированы в COVAX (The COVID-19 Vaccines Global Access), программу по обеспечению всех стран мира доступом к вакцинам от COVID-19, одним из руководителей которой является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), либо использованы для заключения прямой сделки с производителями вакцин.

Он добавил, что COVAX сможет обеспечить прививками лишь менее чем 10% населения Африки. Численность жителей континента в настоящее время составляет 1,29 млрд человек. В этой ситуации Африка должна проявлять свою инициативу в гонке стран за вакцину от новой коронавирусной инфекции, считает глава Африканского центра. В пример он привел западные страны, расходующие миллиарды долларов на создание запасов экспериментальных вакцин. В прошлом месяце Еврокомиссия достигла договоренностей с фармацевтическими компаниями AstraZeneca, Sanofi и GlaxoSmithKline о закупке 700 млн доз.

Африканский CDC уже ведет переговоры с Институтом сыворотки Индии о производстве для африканских стран до 200 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, в случае успешного прохождения клинических испытаний.

Афрексимбанк отказался комментировать новость.

ВОЗ объявила в прошлом месяце о своем намерении предоставить для Африки 230 млн доз одной из вакцин от COVID-19, при этом Нкенгасонг утверждает, что, учитывая необходимость вводить две дозы вакцины каждому человеку, выделенного количества вакцины хватит лишь для 8–9% населения Африки, а для создания коллективного иммунитета нужно привить 40–60% населения.

Еще одна проблема в Африке: острая нехватка реагентов для проведения экспресс-диагностических тестов на COVID-19, технического персонала и передовых лабораторий.

В Африке к настоящему времени зарегистрировано 1 666 276 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 40 344 случая смерти. ВОЗ опасается, что многие случаи не учтены в статистике.

Ранее Всемирный банк одобрил меры по оказанию помощи развивающимся странам в борьбе с эпидемией COVID-19, согласно которым третий мир получит 12 мрлд долл. на закупку вакцин, тестов и препаратов от коронавируса.

Владимир Заболотских

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