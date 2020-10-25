J&J призвала прояснить ситуацию с испытаниями вакцин после окончания эпидемии

В своем письме к FDA J&J описала проблемы, с которыми компания сталкивается в ходе испытаний вакцины против COVID-19, сообщил Financial Post в четверг 22 октября.

J&J заявила о необходимости обсудить потенциальные сложности с участием волонтеров в будущих клинических испытаниях. По мнению компании, особенно актуальной эта проблема станет после того, как населению станут доступны первые вакцины. Многие потенциальные добровольцы предпочтут вакцинироваться такими препаратами вместо того, чтобы принимать участие в дальнейших испытаниях, а добровольцы, уже участвующие в тестах, могут отказаться от них. В связи с этим J&J заявила, что рассматривает ряд мер, направленных на «удержание» волонтеров от решения отказаться от испытаний.

«Было бы полезно, если бы FDA могло поделиться соображениями… о потенциальных вариантах, которые, по их мнению, могут быть приемлемыми», – заявили в компании.

Кроме того, письмо FDA направила и компания Pfizer. В корпорации заявили, что, возможно, во время испытаний будет этичнее информировать некоторых добровольцев о том, что им дали плацебо. Также компания предлагает информировать испытуемых о наличии у нее вакцины с разрешением на экстренное использование и предлагать им воспользоваться ею. Однако пока что Pfizer не получила подобного разрешения для своего препарата.

Ранее стало известно, что ряд добровольцев, принимавших участие в тестах вакцины против коронавируса от J&J, решили покинуть программу. Поводом для этого послужили новости о побочных эффектах от вакцины у одного из испытуемых в Великобритании.

Николай Соколов

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