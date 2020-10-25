Moderna завершила набор участников для испытаний своей вакцины от COVID-19

Moderna заявила в четверг, что завершила набор 30 тыс. участников для позднего этапа исследований своей экспериментальной вакцины против коронавируса. В компании отметили, что четверть участников испытаний старше 65 лет.

Moderna завершила набор участников для 3-й фазы испытаний своей вакцины-кандидата против коронавируса мРНК-1273, сообщил Reuters в четверг, 22 октября. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, в них принимают участие 30 тыс. человек. Все они уже получили первую дозу вакцины и более 25 тыс. испытуемых получили вторую прививку.

Также на сайте Moderna сообщается, что 25% испытуемых составляют люди старше 65 лет, 39% – добровольцы в возрасте 45–64 лет и 29% – волонтеры в возрасте от 25 до 44 лет. В исследовании принимают участие 14 тыс. женщин и более 9 тыс. представителей этнических меньшинств.

Компания заявила, что прежде чем подавать заявку на экстренное применение вакцины в FDA, она оценит риски и преимущества препарата, выявленные в ходе исследования.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требует предоставить данные об отсутствии негативных эффектов у испытуемых в течение двух месяцев после полной вакцинации. Только после этого агентство может рассмотреть заявку на экстренное использование экспериментальной вакцины.

Moderna не уверена, что будет готова подать такую заявку в FDA до конца ноября. В то же время на этой неделе глава государственной программы по разработке вакцины Operation Warp Speed ​​Монсеф Слауи сказал, что вакцины против COVID-19 от Moderna и Pfizer могут стать доступными для американцев к июню 2021 года.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca может возобновить испытания своей вакцины от COVID-19 в США на этой неделе.

Николай Соколов

pharmvestnik