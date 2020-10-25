В следующем году Pfizer может заработать 3,5 млрд долларов на вакцине против COVID-19

Согласно подсчетам аналитиков, компания Pfizer может заработать 3,5 млрд долл. на своей вакцине от коронавируса в 2021 году. Кроме того, в следующем году вакцина от Pfizer и BioNTech может занять до 50% рынка.

Аналитики из SVB Leerink подсчитали, сколько Pfizer сможет заработать на своей вакцине против COVID-19, сохраняя лидирующие позиции на рынке. По их словам, в следующем году продажи вакцины принесут компании 3,5 млрд долл., а в 2022 году прибыль установится на уровне 1,4 млрд долл.

Проанализировав иммунологические и эпидемиологические тенденции во время пандемии, аналитики SVB Leerink отметили, что «ожидают, что вирус станет эндемическим для населения». Эксперты считают, людям необходимо будет проходить повторную вакцинацию каждые два года, чтобы поддерживать защитный иммунитет.

Специалисты предполагают, что на вакцинацию согласятся 80% медицинских работников и взрослых из группы высокого риска, включая пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Среди взрослых из группы низкого риска и детей вакцинироваться, по их оценкам, будут 50%.

Аналитики сделали еще несколько предположений. Они полагают, что вакцины от COVID-19 первого поколения будут эффективны только на 65% и что в конечном итоге на рынке появятся более качественные образцы. Они также ожидают, что вакцина Pfizer и BioNTech будет занимать около 50% рынка. Однако в этом году должно быть опубликовано разрешение FDA на вакцины против COVID-19 от J&J и Moderna, а Novovax, AstraZeneca и Sanofi/GlaxoSmithKline могут получить его в начале следующего года, так что ситуация может измениться.

Pfizer разрабатывает свою вакцину-кандидат BNT162b2 совместно с BioNTech, и аналитики SVB Leerink предполагают, что прибыль будет равномерно разделена между обеими компаниями. Но, по их словам, даже в таком случае доходы от продаж останутся высокими, учитывая желание со стороны политиков и населения всего мира положить конец пандемии.

Говоря о точных сроках появления вакцины Pfizer против COVID-19, генеральный директор компании Альберт Бурла заявил, что компания не будет подавать заявку, чтобы получить разрешение на использование вакцины в экстренных случаях до третьей недели ноября. Тем не менее эксперты SVB Leerink считают, что компания получит это разрешение уже к концу года.

Ранее стало известно, что Pfizer начал испытывать свою вакцину против коронавируса на детях.

Николай Соколов

pharmvestnik